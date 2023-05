La emoción de Pampita al inaugurar una plaza en homenaje a su hija Blanca: “Siempre transformando y dando amor”

Pampita inauguró una plaza en homenaje a su hija Blanca (Video: Intrusos, América)

Para Carolina Pampita Ardohain no fue fácil seguir adelante después de la muerte de Blanca, su primera hija que tuvo con Benjamín Vicuña. Desde ese momento, en septiembre de 2012, la vida de ambos cambió por completo, tanto que la pareja se rompió un poco tiempo después.

Sin embargo, ya once años después, los dos lograron rehacer sus vidas, con otras parejas y más hijos, y sanar ese dolor con diferentes acciones. Benjamín acaba de publicar su libro Blanca, la niña que quería volar inspirado por el duelo que debió atravesar luego de la muerte de la nena cuando tenía 6 años, y causó una gran conmoción con el lanzamiento.

Por su parte, Pampita elige preservar más sus sentimientos y no exponerlos públicamente. Desde Don Torcuato, en una tarde muy emotiva, la conductora decidió homenajear a su hija que el próximo lunes cumpliría 17 años. Y la manera que encontró junto a su familia es a través de la inauguración de una plaza en el hogar Una posta en el camino, que eligió porque hace un tiempo le escribieron por Whatsapp para que fuera a conocerlo y desde entonces ella decidió armar ese espacio de juegos en homenaje a Blanca.

Pampita se animó y estrenó los juegos (RS Fotos)

Al aire de Intrusos (América), Carolina se explayó sobre este acontecimiento. “Gracias a todos por venir, la difusión siempre nos ayuda. Pasaron muchas cosas, pero siempre transformando y recibiendo amor y dando amor, es así, es como que a uno le dan tanto que está bueno también dar, y es un lindo ejemplo para los chicos vivir este día con alegría, así lo quisimos vivir nosotros, nos acompañan hoy nuestros familiares, nuestros amigos, siempre es un recuerdo muy lindo y lo queremos conmemorar así”, comenzó contando Pampita.

Más adelante, Flor de la V quiso saber si ella asistirá mañana a la presentación del libro de su expareja. “No, no voy a ir, pero principalmente para que él pueda tener toda la atención y no salir de foco con mi presencia. Obviamente estoy invitada pero preferí que él pueda estar tranquilo y que esté toda la atención puesta en el libro y que no se vaya el foco para otro lado”.

Al respecto, la próxima integrante del jurado de Bailando 2023 aclaró que “el libro está agotado, es el segundo libro más vendido, supongo que había mucha gente que estaba necesitando ese tipo de libro, ese tipo de palabras, así que me alegro mucho que ayude a mucha gente, porque es el único fin que tiene ese libro: ayudar”.

Pampita con sus hijos Bautista, Benicio, Beltrán y Ana

Bautista, Benicio y Beltrán, los hijos de Pampita y Benjamín Vicuña, recordaron a su hermana

Luego, Caro continuó: “Este proceso con Benjamín fue con mucho respeto y con mucha libertad, cada uno vive las cosas como siente, hace sus procesos personales que son independientes, que son distintos, que son como cada uno quiera atravesar las cosas, ustedes ya saben yo soy bastante reservada, sí me gusta esto de poder comunicarlo porque es la única manera que tengo de poder agradecer las donaciones, pero bueno, son distintos estilos, cada uno tiene su estilo y nos respetamos mucho con eso también”.

La tarde concluyó con una suelta de globos para los chicos presentes. “Siempre hay una suelta de globos porque a los chicos les encanta poder escribir algo, a los amigos también, es como algo significativo y bueno nosotros lo vivimos con mucha alegría este día”.

Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán también participó del homenaje a su hermana

Barby Franco, Fernando Burlando y su hija Sarah en el homenaje a Blanca Vicuña

La plaza también tuvo una frase sobre uno de los juegos, “Blanca con tu luz también jugamos”. Carolina explicó su significado: “Hace muchos años, hicimos la primera plaza en La Pampa y cuando llegué tenía esa frase, no sé a quién se le había ocurrido, y dije ‘guau, esta frase es perfecta’ porque es esa la idea, que un montón de chicos estén jugando en ese parque, de que quieras o no haya sido ella la que logró eso, así que la usamos para todas las restantes plazas. Las primeras las hicimos con donaciones de amigos y familiares, hacíamos una vaquita, eran unas plazas mucho más sencillas, más chiquititas, en lugares más chiquitos también, hasta que se cruzó en nuestras vidas Cruz y juegos y nos permiten con su generosidad hacer cosas más grandes”.

La suelta de globos en homenaje a Blanca (RS Fotos)

“Fue algo mágico cuando se empiezan a unir las cosas”, contó. Luego se refirió a cómo viven sus hijos mayores Bautista, Beltrán y Benicio este proceso en el día a día. “Hoy particularmente me recriminaron porque ellos en esta plaza no participaron activamente, en la anterior hicieron el cemento y estuvieron con la pala y en esta me dijeron ‘¡pero cómo, ¿ya está hecha?’”, relató entre risas.

