Pampita compartió un tierno video en el que su hija Ana le dedica una canción

Pampita y Roberto García Moritán compartieron un tierno video en el que Ana le dedica una canción a su mamá

Ana García Moritán suele ser protagonista en las publicaciones en redes sociales de sus padres, es decir Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán. Ambos acostumbran compartir distintas postales tiernas en las que se va evidenciando el crecimiento de la pequeña -quien cumplirá dos años el próximo 22 de julio- y también escenas cotidianas como las que vive cualquier familia.

Ahora, los orgullosos padres de Ana publicaron un video en el que se la ve a la niña balbuceando una canción dedicada a su mamá mientras se acompaña con un pequeño xilofón. “Mamá, sí... mamá, sí...”, decía mientras era captada por la cámara del teléfono celular de su padre. “Ana, qué lindo cantás”, se escuchó la voz de Moritán, fuera de plano. “Mamá, sí... mamá, sí...”, seguía Anita.

“Muy bien, bravoooo...”, la felicitaron con un aplauso y la niña sonrió con orgullo, además de poner una cara de satisfacción que hizo carcajear a Pampita. El video fue compartido en la cuenta de Instagram del legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el espacio Republicanos Unidos, pero también fue republicado por la conductora de El Hotel de los Famosos 2 (El Trece) en su perfil.

Ana García Moritán

Semanas atrás, Pampita y Moritán habían compartido imágenes del comienzo de Ana en el jardín de infantes. “Empezando el primer día de Jardín”, había escrito el político en su cuenta personal de Instagram, acompañado por un video de la menor en una jornada al aire libre donde, acompañados de las maestras y las demás madres y padres, todos los niños comienzan a vincularse.

Hubo momentos de pintura, de jugar con cochecitos y hasta de comer churros e incluso de disfrazarse, además del baile con canciones que las maestras entonaban. Las imágenes también fueron compartidas a través del perfil de instagram a nombre de la menor nacida el pasado 22 de julio de 2021, y que maneja su madre, como bien lo aclara en la información del perfil.

Previo al inicio del ciclo lectivo y en una nota con Implacables (El Nueve), la modelo y conductora había asegurado que “ya es una niñita. Ya no es más la bebita del año pasado. Está revoltosa, camina por todos lados, investiga todo”, como cayendo en la realidad del paso del tiempo, a la vez que agregó: “Es supercuriosa, quiere saber todo. La estamos acompañando embobados”.

La hija de Pampita en el jardín

También fue consultada respecto de si figuraba en los planes de la pareja el tener más hijos, ante lo que tajantemente aclaró que “creo que más ya es un montón. Me encanta dedicarles mucho tiempo, tener buena calidad de tiempo con los chicos”, para luego cerrar aclarando que “veo difícil que se agrande la familia. Ya está bastante grande”.

Durante el año pasado, una de las condiciones para ser la cara del reality El hotel de los famosos fue que pudiera ir con Ana y que la pequeña tuviera su lugar. Así, la producción destinó una de las cabañas de la gran casa en Cañuelas, similar a la del staff, para ellas. Todos los días las acompañó Brisa, sobrina de la modelo que llegó desde La Pampa para trabajar como niñera de la menor de sus primas.

En una entrevista exclusiva con Teleshow, la modelo había contado cómo hizo para organizar sus horarios y combinar ese trabajo con su vida familiar. “Hubo en casa una conversación. Les dije a mis hijos: ‘Mamá durante 4 meses va a estar haciendo este proyecto soñado, así que necesito el apoyo de todos’. Y por suerte todos están colaborando con la mejor predisposición y saben que esto también es temporal, así que me van a compartir un poco más que en otros proyectos”, había revelado. Además, había reflexionado sobre los motivos detrás de esa pasión arrolladora con la que encara los proyectos: “Lo que pasa es que no me gusta la hipocresía, no entiendo la gente que hace las cosas a medias, que no le pone todo, toda la pasión y todo el corazón a la vida; no podría vivir de otra manera que no sea al 100%”.

