La mujer del video íntimo con Tomás Holder contó que descubrió un detalle inesperado en la grabación

La mujer que se grabó con Tomás Holder descubrió un detalle del video que se filtró (Video: Instagram)

“Buen día. Pensé que la tormenta ya se había ido, hasta que me llegó nueva info”, escribió en su cuenta de Instagram Agustina, la influencer que se grabó teniendo relaciones sexuales con Tomás Holder y cuyo video se filtró la semana pasada.

La joven popularmente conocida en las redes sociales como La Tanita, contó que fue un usuario anónimo fue quien le hizo notar un detalle sobre las imágenes difundidas. “Anoche un seguidor me escribió y me puso: ‘Tana, ¿te diste cuenta de que en el video que se filtró habla una cordobesa?’. Entré, chequeé el video y es verdad: al final del video se escucha a una mina con la tonada cordobesa”, contó Agustina en su relato. Y agregó: “¿Y adivinen quién estuvo en Córdoba hace unos pocos días?”. Cuando terminó de hablar miró a cámara y cerró los ojos en signo de lamento.

La semana pasada, cuando comenzó a circular el video en las redes sociales, tanto ella como el exparticipante de Gran Hermano salieron a hablar y ambos aseguraron que ninguno de los dos había sido quien lo filtró. Cabe destacar que en las imágenes difundidas se ve que alguien lo graba desde un celular en el que se reproduce. A eso se refiere Agustina cuando asegura que se escucha a una mujer cordobesa.

“El video que se filtró es algo que pasó hace dos meses y pico”, había dicho ella cuando se enteró que apareció el video. Y sobre el vínculo con Holder, aseguró: “Es un amor, es un divino, creo que estábamos para diferentes cosas y cada uno buscaba un rumbo diferente”. Por su parte, aclaró que actualmente está en pareja, aunque no quiso dar más precisiones sobre su relación. Además, sostuvo que ella no filtró el material: “Lo mandaron por WhatsApp modo bombita y alguien lo grabó desde otro celular. Juro que yo no fui, a todo mi contenido le pongo marca de agua”.

La palabra de Tomás Holder sobre el video que se filtró (Video: Instagram)

Tomás Holder, por su parte, también se había referido a las imágenes y lo primero que aseguró fue que no había sido él quien lo difundió. “Se filtró un video mío teniendo relaciones sexuales con una persona. La gente me pregunta si lo subí yo o no. Y no, yo no lo subí”, indicó el primer participante eliminado de la última edición de Gran Hermano.

“A mí no me molesta porque soy partidario de que mi cuerpo es arte. Siempre lo dije, es un cuerpo humano. O sea, no es nada raro. Es sexo, es normal... Si por ahí me molesta que seguidores más chicos vean eso. Les pido perdón si tuvieron que ver eso, si se ofendieron o si algo. Pero bueno, nada, salió del alcance de mis manos. Y hay gente que por un poco de fama hace lo que puede. Así que nada, gente. Eso, gracias”, continuó Holder.

Si bien en un principio se mostró tranquilo, más tarde, el joven oriundo de Rosario expresó su enojo y hasta amenazó con iniciar acciones legales. “Hasta ahora no iba a salir a hablar del tema ni iba a decir más nada, es más pedí perdón yo por algo que no tenía que pedir perdón porque se filtró algo que yo no quería que se filtre. Pero ahora me entero que están facturando fortunas de plata con la imagen mía, me enteré que en LAM muestran una foto mía teniendo sexo sin mi consentimiento”, dijo sobre Agustina, quien asistió como invitada al programa que conduce Ángel de Brito en América.

“La mina esta (por Agustina) me dice que no quiere fama y va a LAM. No seas hipócrita, si no querés fama, no vas a LAM. Me parece nefasto, una locura todo lo que están haciendo con mi imagen”, agregó quien también aseguró que su familia estaba pasando por un mal momento tras la filtración. Y advirtió: “Se tendrá que pasar a lo judicial”.

Seguir leyendo: