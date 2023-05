Se filtró un video íntimo del ex Gran Hermano Tomás Holder

Tomás Holder

Tomás Holder fue tendencia en las últimas horas luego de que se filtrara un video íntimo en el que está teniendo sexo con una mujer. Se trata de una grabación que se viralizó en Twitter. Las imágenes duran un minuto y medio y allí se lo ve manteniendo relaciones con una joven que sostiene el celular, y luego se lo alcanza a él para que continúe filmando el acto.

El exparticipante de Gran Hermano –que abandonó en primer lugar la casa y que regresó de visita unos días antes de la final para interactuar con sus compañeros- no hizo mención al respecto en sus redes sociales, pero sí compartió un meme a partir de los comentarios de los distintos usuarios que vieron el video.

Lo hizo en su cuenta personal de Instagram, red social en la que tiene un millón de seguidores, con quienes también compartió imágenes de la salida con sus amigos el miércoles por la noche, madrugada del jueves: fueron a comer hamburguesas a una cervecería y luego a un boliche ubicado en la zona de Recoleta.

El meme que publicó Tomás Holder tras la filtración del video íntimo

Tomás Holder es oriundo de Rosario tiene 22 años, fue el primer eliminado de la última edición de Gran Hermano y desde entonces sumó seguidores en sus redes sociales, en donde ya tenía un alto perfil mediático por los videos que publicaba antes de saltar a la popularidad. El rosarino entró a la casa más famosa del país estando de novio con Paula Balbi, con quien se peleó tiempo después en medio de un escándalo.

“Te di una vida que nunca pensaste”, escribió el joven en diciembre pasado, luego de que se confirmara la ruptura. “Por no querer dejar gente atrás, tu pasado, te perdiste los mejores años de tu vida junto a la persona indicada”, agregó sobre la joven estudiante de Ciencias Económicas, también rosarina, y quien cultiva un bajo perfil. Por caso, desde que se distanció de Holder, buscó evitar volver a hablar al respecto.

Él, por su parte, fue el primer confirmado para el Bailando 2023, certamen con el que debutará Marcelo Tinelli en la pantalla de América, canal al que desembarcó semanas atrás. “Estoy super emocionado, no caigo todavía, no puedo creer esto. Es una oportunidad gigante que me está dando Marcelo, increíble. Estoy muy emocionado por todo el camino que recorrí, sabiendo que arranqué con TikTok, que al principio había muchas críticas”, se sinceró Holder en sus redes sociales.

“Tengo la piel de gallina, no puedo hablar. Que un pibe del interior, de 22 años, esté hoy acá, es una locura. Se lo debo mucho a ustedes. Gracias, Marcelo y a la gente de LAM que me banca. Espero que disfruten de este Bailando que va a estar muy bueno”, agregó el joven que también hizo mención al ciclo que conduce Ángel de Brito, por América, por las veces que fue como invitado y que considera que fue de gran ayuda para la convocatoria al certamen de Tinelli.

En febrero, pasado, Holder había publicado en sus redes sociales una foto desnudo frente al espejo con la que respondió algunas preguntas de sus seguidores. Por ese entonces, el influencer fue consultado sobre su su situación sentimental, y sostuvo que estaba soltero y que no tenía intenciones de formar una pareja. Además, aclaró que con Martina Stewart Usher -la segunda eliminada de Gran Hermano- solo lo unía una amistad.

Algunas de las preguntas que respondió Tomás Holder en Instagram, desnudo frente al espejo

