La influencer hot que participó en el video íntimo con Tomás Holder rompió el silencio

Quién es la influencer del video hot de Tomás Holder

Tomás Holder ganó popularidad por su breve participación en Gran Hermano 2022 (Telefe). El mediático fue tendencia en las últimas horas luego de que se filtrara un video íntimo en el que está teniendo sexo con una mujer. Se trata de una grabación que se viralizó en Twitter. Las imágenes duran un minuto y medio y allí se lo ve manteniendo relaciones con una joven que sostiene el celular, y luego se lo alcanza a él para que continúe filmando el acto.

¿Quién es la joven que aparece en la mencionada grabación? Su nombre es Agustina y trabaja como modelo e influencer. En su cuenta oficial de Instagram, tiene una cuenta profesional configurada como creadora de videos. Hasta el momento, La Tana, que suele compartir contenido erótico, cuenta con más de 21 mil seguidores, cifra que seguramente aumentará por la enorme repercusión de las imágenes que se viralizaron.

Agustina es la influencer que aparece en el video íntimo con Tomás Holder

Este jueves, comenzó a recibir muchas consultas de sus fans sobre su vínculo con Tomás. Por este motivo, decidió habilitar la opción para que las personas le hicieran diversas preguntas a través de Instagram y fue dando las respuestas en grabaciones que fue publicando en sus historias.

“El video que se filtró es algo que pasó hace dos meses y pico”, aseguró sobre el encuentro sexual que mantuvo con el hermanito. Cuando le preguntaron si hubo un vínculo sentimental con el mediático, Agustina contestó: “Es un amor, es un divino, creo que estábamos para diferentes cosas y cada uno buscaba un rumbo diferente”. También aclaró que en la actualidad está en pareja, pero no aclaró con quién.

Además La Tana expresó su sorpresa por la viralización de este material íntimo con Holder: “Lo mandaron por WhatsApp modo bombita y alguien lo grabó desde otro celular. Juro que yo no fui, a todo mi contenido le pongo marca de agua”.

En las redes sociales es conocida como La Tana

Por su parte, el mediático no hizo mención al respecto en sus redes sociales, pero sí compartió un meme a partir de los comentarios de los distintos usuarios que vieron el video. Lo hizo en su cuenta personal de Instagram, red social en la que tiene un millón de seguidores, con quienes también compartió imágenes de la salida con sus amigos el miércoles por la noche, madrugada del jueves: fueron a comer hamburguesas a una cervecería y luego a un boliche ubicado en la zona de Recoleta.

El meme que compartió Holder en sus redes

Cabe recordar que Tomás Holder es oriundo de Rosario tiene 22 años, fue el primer eliminado de la última edición de Gran Hermano y desde entonces sumó seguidores en sus redes sociales, en donde ya tenía un alto perfil mediático por los videos que publicaba antes de saltar a la popularidad. El rosarino entró a la casa más famosa del país estando de novio con Paula Balbi, con quien se peleó tiempo después en medio de un escándalo.

El joven fue el primer confirmado para el Bailando 2023, certamen con el que debutará Marcelo Tinelli en la pantalla de América, canal al que desembarcó semanas atrás. “Estoy super emocionado, no caigo todavía, no puedo creer esto. Es una oportunidad gigante que me está dando Marcelo, increíble. Estoy muy emocionado por todo el camino que recorrí, sabiendo que arranqué con TikTok, que al principio había muchas críticas”, se sinceró Holder en sus redes sociales.

Seguir leyendo: