Versiones cruzadas por el video íntimo de Tomás Holder: cómo se filtró y cuanto dinero pedían a cambio

Tomás Holder habló del video íntimo que se filtró

Luego de ser confirmado como el primer participante para el Bailando 2023 que hará Marcelo Tinelli en América, Tomás Holder volvió a ser noticia pero esta vez porque se filtró un video íntimo en el que está teniendo sexo con una mujer.

Se trata de una grabación que se viralizó en Twitter. Las imágenes duran un minuto y medio y allí se lo ve manteniendo relaciones con una joven que sostiene el celular, y luego se lo alcanza a él para que continúe filmando el acto. A raíz de este material, los usuarios comenzaron a especular sobre cómo se había filtrado y la información no tardó en llegar.

Todo se confirmó gracias a las historias de Instagram que grabó Agustina, la joven que aparece con él en el video. Ella compartió en sus redes sociales cómo conoció al exGH y reconoció que se filmaron adrede para luego compartirlo con más personas.

“Estuve cuatro días en su departamento, conectamos muy bien y la pasamos muy rico. En esos cuatro días de convivencia la pasamos terriblemente rico”, comenzó diciendo la influencer a través de su cuenta de Instagram. Además, agregó: “Hicimos contenido para ustedes... Bueno, para mí y para él, pero lo comparto con ustedes...¿Quieren ver?”, le preguntó a sus seguidores.

Junto a ese mensaje, la influencer compartió un link para que le depositaran 2.750 pesos y así podrían ver el famoso video. “Para recibir su compra me avisan en la cajita”, comentó sobre la box que dejó en sus redes con el nombre “comprobantes” para que los usuarios confirmen el pago.

Agustina, la influencer del video hot de Tomás Holder (Instagram)

A raíz de esto y la repercusión que generó, Tomás Holder habló al respecto y dio su visión. “¿Qué onda, gente? Quería salir a aclarar un par de cosas, más que nada por lo que me estuvo llegando. Se filtró un video mío teniendo relaciones sexuales con una persona. La gente me pregunta si lo subí yo o no. Gente, yo no lo subí. No subiría algo así”, enfatizó.

Además, el influencer explicó: “A mí no me molesta porque, como siempre dije, soy muy partidario de que mi cuerpo es arte, un cuerpo humano. O sea, no hay nada raro. Es sexo, es algo normal”, insistió mostrándose relajado.

“Lo que sí quiero aclarar es que al tener seguidores más chicos o tener gente chica que me sigue y que vea eso de mi parte, eso no me hace sentir del todo cómodo. Les pido perdón si tuvieron que ver eso, si se ofendieron o algo, pero salió fuera del alcance de mis manos y hay gente que por un poco de fama hace lo que puede”, concluyó cuestionando la actitud de Agustina, conocida como “La Tana”, que es la joven con la que estuvo.

Agustina, por su parte, también habló del material que salió a la luz: “El video que se filtró es algo que pasó hace dos meses y pico”, aseguró sobre el encuentro sexual que mantuvo con el hermanito. Cuando le preguntaron si hubo un vínculo sentimental con el mediático, Agustina contestó: “Es un amor, es un divino, creo que estábamos para diferentes cosas y cada uno buscaba un rumbo diferente”. También señaló que en la actualidad está en pareja, pero no aclaró con quién.

Además, expresó su sorpresa por la viralización de este material íntimo con Holder: “Lo mandaron por WhatsApp modo bombita y alguien lo grabó desde otro celular. Juro que yo no fui, a todo mi contenido le pongo marca de agua”, sentenció.

¿Quién es la joven que aparece en la mencionada grabación? Agustina trabaja como modelo e influencer. En su perfil de Instagram, tiene una cuenta profesional configurada como creadora de videos. Hasta el momento, La Tana, que suele compartir contenido erótico, cuenta con más de 21 mil seguidores, cifra que seguramente aumentará por la enorme repercusión de las imágenes que se viralizaron.

