Qué opinaron la mamá y la exnovia de Tomás Holder sobre el video íntimo del mediático

Tomás Holder ganó popularidad por su breve participación en Gran Hermano 2022 (Telefe), donde fue el primer eliminado. Sin embargo, en las últimas horas fue tendencia por la filtración de un video íntimo en el que está teniendo sexo con una influencer llamada Agustina. Se trata de una grabación que se viralizó en Twitter que generó revuelo durante esta semana.

A partir de estas repercusiones, el exhermanito dio su visión. “¿Qué onda, gente? Quería salir a aclarar un par de cosas, más que nada por lo que me estuvo llegando. Se filtró un video mío teniendo relaciones sexuales con una persona. La gente me pregunta si lo subí yo o no. Gente, yo no lo subí. No subiría algo así”, enfatizó.

Además, Tomás explicó: “A mí no me molesta porque, como siempre dije, soy muy partidario de que mi cuerpo es arte, un cuerpo humano. O sea, no hay nada raro. Es sexo, es algo normal”, insistió mostrándose relajado. “Lo que sí quiero aclarar es que al tener seguidores más chicos o tener gente chica que me sigue y que vea eso de mi parte, eso no me hace sentir del todo cómodo. Les pido perdón si tuvieron que ver eso, si se ofendieron o algo, pero salió fuera del alcance de mis manos y hay gente que por un poco de fama hace lo que puede”, concluyó.

Ahora, Gisela Gordillo, la madre del mediático, habló en El Show de Ulises Jaitt, ciclo que se emite por Radio XLFM, y aseguró que no vio esta grabación. Y explicó que se sorprendió cuando una seguidora le mandó un mensaje diciéndole: “Vos como mamá le tenés que enseñar a tu hijo que para ser famoso no tiene que hacer esas cosas”. Y al enterarse de que se trataba de un video sexual del joven, le causó gracia.

“Para mí el sexo es tan natural, es algo tan lindo”, señaló Gisela y minimizó este escándalo como Tomás. “No necesito ver a mi hijo teniendo sexo, tampoco la morbosidad. De hecho, vi algunas capturas y me reí. No me molestaría ver a mi hijo teniendo sexo o a mis hijos teniendo sexo, a nadie. Es algo normal. Son dos cuerpos lindos. La mina es una bomba, él también. Estamos en el 2023, el sexo sigue pareciendo un tabú parece”, agregó en diálogo con Ulises.

Además, manifestó: “Lo que no me gustó es que Tomás no sabía que el video se iba a viralizar. Para mí los dos tienen que estar de acuerdo. Para mí ella lo viralizó. Le dije a Tomi si sabía que se había viralizado y se cagó de risa. Supongo que ella quería vender contenido, subió el video, se viralizó y después lo empezó a vender, es lo que veo en sus historias”, analizó.

La que también opinó de lo ocurrido Paula Balbi, la expareja de Holder, que contestó algunas de las preguntas que le hicieron sus seguidores de Instagram. “¿Te da vergüenza ajena el video que se filtró de tu ex?”, le consultaron. En tono irónico, respondió: “Lo dejo a tu criterio, dijo Karina Olga”.

Cuando le preguntaron si estaba enojada por lo que publicaba el mediático, fue contundente: “No soy de enojarme y menos con una persona que ya no forma parte de mi vida”. Por último, cuando quisieron saber si estaba de novia, replicó con un rotundo ”no”.“Estoy super bien así tranquila y feliz nada mejor que nadie te moleste y enfocarse sólo en uno mismo”, agregó.

