Manu Urcera habría agredido a un fanático que insultó a Nicole Neumann

Ni Manu Urcera ni Nicole Neumann se hicieron eco de esta versión. Sin embargo, desde primeras horas del domingo, empezó a llegar información desde Concepción del Uruguay, adonde el piloto de TC había viajado con su novia para participar de una carrera, dando cuenta de un escándalo que habría protagonizado el neuquino y que incluiría golpes de puño y una denuncia policial.

Los primeros trascendidos salieron a la luz a través de las redes sociales, donde los testigos del hecho ocurrido este sábado en esa ciudad de Entre Ríos aseguraron que Urcera había tirado al piso de una trompada a un hombre que, supuestamente, habría gritado algo en contra de la modelo. Y que, acto seguido, se habría retirado del lugar sin asistir a la víctima.

La cuenta @sangre.fierrera publicó en Instagram la foto de la persona agredida y un texto que decía: “En la jornada de hoy, la ACTC dictaminó que, post actividad, los pilotos del Turismo Carretera y TC Pista deberían permanecer una hora en sus box para recibir al público. Tras concluir las Series del TCP, la gente se agolpó en la calle de boxes y, en el medio del caos, un aficionado se dirigió a uno de los protagonistas, top 5 del TC, con una fuerte frase sobre su relación amorosa. Tras esto, el conductor decidió bajarse de su monopatín y procedió a golpearlo fuertemente causando que el aficionado golpeara su cabeza con el pace car para posteriormente caer noqueado al piso”.

Y agregaba: “Tras esto, el piloto continuó su marcha y el hincha debió ser trasladado al hospital en donde, según se informa, el panorama no es bueno. ¿Qué les está sucediendo, muchachos? Aguirre en El Calafate, ahora esto... Los grandes de verdad, los campeones con las palabras bien puestas como Canapino, Werner, Rossi, etc.. se bancan todo y siguen su rumbo .Desde este medio, nos solidarizamos con el aficionado y esperamos su pronta recuperación aunque, eso no quita que lo que hizo haya estado bien. Bajemos un cambio, TODOS”.

Luego, se supo por la cuenta de @mora_equipodeportivo que el autor de la golpiza había sido el novio de Nicole. “De no creer, ahora José Manuel Urcera fue quien le pegó a un hincha”, publicó. Y @estira_el_frenaje confirmó la información. Cabe señalar que el futuro esposo de Neumann había quedado décimo en su categoría y, por ese motivo, no habría estado de muy buen humor al momento de encontrarse con el público.

Finalmente, desde las redes sociales de @elejercitodelam agregaron más detalles sobre la situación. “Manu Urcera golpeó a un hombre que le habría gritado ‘cornuda’ a @nikitaneumann. En su malestar por su mal resultado en la carrera, Urcera agredió físicamente a quien le habría gritado a Nicole”, escribieron junto a la foto del supuesto damnificado. Según las versiones que circularon en redes, el hombre en cuestión habría sido llevado de urgencia a un hospital de la zona y se encontraría con “heridas leves”, por lo que ya se habría iniciado una causa en contra del piloto.

Cabe recordar que Nicole y Urcera están planificando su casamiento para el mes de diciembre, posiblemente para el día 8 aunque de dice que la fiesta durará varios días. Y la ceremonia se realzará en el sur, algunos dicen que una estancia de San Martín de los Andes, donde recibirán a más de 400 invitados e intentarán mantenerse lo más alejados posible de la prensa.

