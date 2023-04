La China Suárez relató el perturbador sueño que tuvo: “Algo está pasando”

La China Suárez relató su increíble sueño (Video: Instagram)

Muy relajada, con su pijama puesto, Eugenia la China Suárez aprovechó la noche del sábado para contestar algunas preguntas de sus seguidores. “¿Cuántos tatuajes tenés?”, fue una de ellas. “Perdí la cuenta”, respondió la actriz. “¿De qué ascendente sos?”, le consultaron. “Libra”, contestó ella. “Nombre del personaje de la serie que estás grabando”, siguieron sus fanáticos. “Sabrina”, adelantó la ex de Rusherking. “¿Dulce o salado?”, fue otro de los interrogantes planteados. “Saldado, dulce, salado, dulce. En ese orden”, siguió la intérprete de “Lo que dicen de mí”.

Lo cierto es que todo venía muy tranquilo hasta que alguien se le ocurrió preguntarle qué había soñado la noche anterior. Y la China confesó: “Tuve una pesadilla horrible, que me la anoté porque no me la quería olvidar. ¡Fue muy real! Soñé con un robo. Como que me tenían que robar y venían tipo a las dos de la mañana, yo ya sabía que venían a las dos de la mañana. Y no saben el dolor de panza que tenía yo esperando que vinieran los ladrones...”.

Siguiendo con su relato, la actriz dio más detalles del sueño y cuánto la afectó. “Yo estaba hablando con su representante para que no sean agresivos. ¡No, no, no! ¡Horrible! Me desperté muy aliviada, igual, cuando me di cuenta de que estaba soñando. Pero no sé...Algo está pasando”, dijo tratando de encontrarle una explicación a semejante pesadilla.

La China Suárez y Rusherking en el video de Hipnotizados

Hace unos días, la China había hecho un vivo de Instagram junto a su amigo y estilista Juanma Cativa desde Uruguay, donde se encuentra instalada por unos días por razones de trabajo. Y al live se sumaron más de 15 mil personas, quienes le hicieron innumerables preguntas que ella se ocupó de contestar, despejando varias dudas sobre su separación, los rumores de infidelidad con Trueno y sus proyectos laborales.

Suárez tiene más de seis millones de seguidores en esa red social. “¿Te peleaste con Rusherking?”, le preguntó un usuario. Y Eugenia contestó de manera contundente: “No me peleé, me separé”. Luego, lejos de esquivar los mensajes que le mencionaban a su ex, la China siguió contestando. Otra persona le consultó si aún tenía sentimientos de amor por el artista, frente a lo que se sinceró: “Sí, claro que sigo enamorada, no se te va el amor de un día para el otro”.

Cabe destacar que tras la ruptura de la China con Rusher, nació un fuerte rumor que indicaba que Eugenia habría engañado a su novio con el trapero de La Boca, quien también se separó hace muy poco de la artista Nicki Nicole. Sin embargo, consultada sobre esto, Suárez desmintió de plano la versión: “No lo conozco a Trueno, chicos. No lo vi en mi vida. No hablé en mi vida, por favor dejen de decir eso”.

Con una risa sarcástica y de desconcierto, la actriz agregó firme: “A veces, no puedo creer cómo sacan conjeturas por un emoji que encima es un relámpago, que yo sepa”, remarcó sobre la versión que se había instalado luego de un posteo suyo y de que ambas mujeres se dejaran de seguir en las redes sociales, al igual que Rusherking y Trueno, quienes tenían muy buena onda.

En su momento, tanto la China como el santiagueño se ocuparon de anunciar personalmente su separación. Ella compartió un extenso posteo en las redes sociales que al tiempo eliminó. “Que una relación por la que apostaba todo no funcione, es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer, es triste”, comenzó diciendo la actriz en aquella publicación. Y agregó: “Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”.

En tanto, el trapero había dicho en sus historias de Instagram algo que también se borró a las 24 horas: “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, porque hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y nos quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro”.

Seguir leyendo: