Carina Zampini contuvo a una participante que se emocionó en el debut de Pasaplatos

Carina Zampini contuvo a una participante que se emociono en el debut de Pasaplatos

Este lunes se dio el debut de Pasaplatos en la pantalla de El Trece. Con la conducción de Carina Zampini, el reality show culinario cuenta además con Pablo Massey y Juan Gaffuri, dos de los mejores chefs de la Argentina, como jurados. Así, la misión del flamante ciclo es elegir “al mejor cocinero de la televisión argentina”.

En su primer programa, el show tuvo un momento muy emotivo luego de que la conductora hablara con la participante María Ángeles luego de dar a conocer su particular historia de vida. “Yo dejé el mundo de la criminalística para dedicarme de lleno a la cocina. Tengo 33 años y soy de Tucumán y empecé haciendo empanadas tucumanas. Necesito traer acá parte de mis raíces”, contó la cocinera.

A la vez, dio muestras de su carácter: “No me gusta que metan mano en mi cocina, yo quiero ser la líder. Van a evaluar mis platos como si fuera una escena del crimen. Pero estoy segura de que van a amar lo que yo les hago”. De vuelta en el piso tras el tape de presentación, Carina quiso saber: “¿Cómo fue que pasaste de ser criminalista forense a dedicarte a la cocina?¿ Algo ahí hubo que te hizo tomar esa decisión?”. La respuesta de María Ángeles llegó con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada. “Mis hijas. tengo dos, Francesca y Allegra, de 4 y 1 año”, comenzó diciendo. Y luego agregó: “No puedo hablar”.

Carina Zampini le dio un abrazo a María Ángeles, participante de Pasaplatos, luego de emocionarse

“¿Qué te emociona? Ay, no, no, no, no me hagas esto”, le pidió Carina a María Ángeles, para que no le contagie la emoción, y corrió a abrazarla para contenerla. Así, la participante explicó por qué dejó su carrera en la criminalística para inclinarse por la cocina. “Era algo que siempre quise hacer. Y a partir de que fui mamá, ellas me impulsaron a decir: ‘Voy por lo que quiero, voy por mis sueños’. Estar en la cocina es mi cable a tierra”, contó. “Hay que ir en busca de los sueños. Y siempre de alguna manera, se consiguen. Bienvenida, disfrutá que de eso se trata. Y la cocina es amor, siempre”, cerró Zampini.

El debut de Pasaplatos trajo aparejado un auspicioso resultado en cuanto al rating, quedando segundo en la franja horaria por detrás de su competidor directo: Cortá por Lozano en Telefe. En el comienzo, el ciclo que conduce Zampini estuvo por encima de los 4 puntos y con el correr de los minutos se acercó hasta los 5; mientras que el magazine de Verónica Lozano rondaba los 7,7 puntos. El pico del reality show fue promediando la primera emisión, llegando a tocar la marca de 5,4 puntos.

María Ángeles se emocionó en la presentación de Pasaplatos

Durante la primera etapa de Pasaplatos, los jurados buscarán conformar sus equipos con 16 participantes cada uno. Lo harán a ciegas, ya que elegirán basándose en las preparaciones de cada aspirante y en la palabra del chef Roberto Ottini, quien se desempeñará como jefe de cocina y estará en contacto con los competidores. Durante lo que dure esta fase, en cada episodio se enfrentarán dos tandas de cuatro cocineros, debiendo preparar un mismo plato en tan solo 20 minutos.

Una vez que los platos estén presentados, el jurado deberá degustarlos y tomarán una decisión. Si el plato le gusta a uno de los dos chefs, se levantará la palanca de aceptación. De esta manera verán por primera vez la cara del aspirante que hizo la preparación. Y si los chefs aprueban al aspirante, será el concursante quien elegirá a qué equipo quiere ir. En tanto, si ninguno de los chefs aprueba el plato terminado, el aspirante queda eliminado.

Hay otra alternativa y es si si alguno de los jurados acciona la palanca negra, se devuelve el plato pero igualmente ven por primera vez al participante. Esto le dará otra oportunidad, dando la posibilidad de volver a presentarse a la etapa de admisión. Cuando ambos chefs hayan elegido a los 16 participantes de sus equipos, comenzará el siguiente tramo de la competencia.

