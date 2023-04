Entre lágrimas, Jorge Troiani habló de su difícil momento de salud: “Estoy con depresión”

Con una voz apagada y con monosílabos de por medio a cada pregunta que Teleshow le realizó telefónicamente, Jorge Troiani reconoció su triste presente: “Estoy con depresión”. Sin dudas, el imitador, actor y relator deportivo como él mismo se definió vive un momento complicado de salud a los 77 años.

En compañía de hermana Susana con quien comparte su casa en el barrio de Belgrano, Troiani dijo al principio de la comunicación: “Estoy bien”, segundos después reveló: “Estoy con depresión…” y se produjo un silencio porque no quiso dar mayores detalles de su situación aunque aseguró que está en un tratamiento psiquiátrico.

Sin embargo, luego se animó a dar más detalles. “Empezó hace bastante, estoy triste y muy nervioso”, dijo. Pero negó que sea por la falta de trabajo. “Me tienen que operar de cataratas y no puedo caminar bien”, contó el actor que en su casa por momentos se maneja con un andador porque “no tiene fuerzas”. “Vamos a ver qué pasa…”, completó al terminar la charla con voz quebrada y con un llanto conmovedor se animó a manifestar: “¡Ojalá mejore!”.

Según pudo saber Teleshow, Jorge Troiani empezó a transitar este difícil momento a finales del año pasado. Actualmente se encuentra acompañado por una mujer llamada Sonia que se ocupa de todo lo que necesita el artista. “Ella siempre está presente”, aseguraron desde el entorno.

Jorge Troiani tiene 77 años

“Troiani no se siente bien anímicamente, está muy bajoneado. Él dice que va al médico y se lo nota bastante caído, ahora está con un andador cuando en diciembre del año pasado caminaba sin ninguna ayuda. Además, está comiendo muy poco”, agregaron.

De hecho, todos los jueves Jorge participaba de una cena con amigos en un restaurante de la zona de Belgrano, pero hace tiempo que ya no asiste y sus amigos están preocupados. También sostienen que la muerte de Tristán le afectó mucho. Ambos han compartido muchísimos trabajos tanto en el teatro como en el cine y eran de llamarse uno al otro, antes de la internación del reconocido artista fallecido el pasado 25 de marzo.

Tiempo atrás, en una entrevista con este medio, Jorge Troaini contaba: “Toda la vida fui soltero. Tuve aventuras con mujeres, como cualquier hombre, más en el ambiente en el que está uno. Yo trabajé en espectáculos donde había muchas bailarinas y vedettes, como era el caso de la revista porteña y algún que otro show que uno hace, o temporadas durante en el verano”.

“A los 20 la pasaba bárbaro, a los 40 la mejor edad, a los 60 es como que tenés todo bien en claro y ahora, a los 75 que tengo, estoy disfrutando y agradeciendo que llegué hasta acá”, sostiene el artista, que nunca fue papá. “Con todas las aventuras que tuve con mujeres no llegamos a ninguna oportunidad de casamiento”, reafirma, a pesar de que Wikipedia en su descripción destaca que tiene siete hijos, con nombres incluidos. “No tengo hijos. Aclaralo, por favor...”, pidió.

“Me tienen que operar de cataratas y no puedo caminar bien”, contó el actor a Teleshow

“Gané mucha plata y puedo vivir sin trabajar, además, de tener una buena jubilación. Pero el rico no se salva del ataque al hígado o de la muerte. Somos lo mismo”, aclaró el hombre que participó con la voz relatora de José María Muñoz en la película argentina que ganó el Oscar en 2010, El secreto de sus ojos. “Fue una satisfacción muy grande que te dirija Juan José Campanella. Es como jugar con Maradona o Messi”, reconoció.

Jorge Troiani nació el 3 de diciembre de 1945 cerca del Parque de la Independencia, en Rosario. A los seis años llegó a Buenos Aires con su familia de clase media. “Nos vinimos porque le salió a mi padre un trabajo. Nosotros éramos seis hermanos y ahora quedamos mi hermana y yo. Mi papá era abogado y mi madre una ama de casa de las de antes”.

Todos los jueves Jorge participaba de una cena con amigos en un restaurante de la zona de Belgrano, pero hace tiempo que ya no asiste

“Simpaticé mucho por Newell´s y Rosario Central, pero mi hermano cuando estábamos en Buenos Aires me llevó a La Bombonera y ahí me hice de Boca. Somos fanáticos, pero reconocemos cuando jugamos mal”, expresa sobre ese recuerdo que lo lleva muy presente.

Telecataplúm, La revista dislocada, Telecómicos, Los hijos de Lopéz, Mesa de Noticias, Feliz Domingo y Ritmo de la Noche fueron algunos de los tantos programas en lo que fue parte el actor. Y no podemos dejar de mencionar El Telo y la Tele, la película de Hugo Sofovich con la cual debutó en la pantalla grande. “De esa época me quedaron muchos amigos como Corona, Nito Artaza, Romerito y Osvaldo Principi, entre otros. Cada vez que me encuentro con ellos hay un trato muy bueno”, comenta. En teatro, participó en más de 20 obras dedicadas a la revista y al café concert.

Si vos o alguien que conocés está atravesando algún problema de salud mental, no dudes en comunicarte: 0800-999-0091, las 24 horas del día los 365 días del año.

Seguir leyendo: