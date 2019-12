—El alcohol era como el chinchón: enganchaba un pedo con el otro. Pero ya pasó. Es una enfermedad, la pasé mal. Cuando fui a Alcohólicos Anónimos era porque tomaba para poder actuar. Ahí me dijeron: “Bueno, andá a la esquina y seguí chupando, acá se viene para no tomar”. Pero todo pasa. Después cambia, porque uno se quiere mucho, empieza a cuidarse y se da cuenta de que eso no va más. No puedo tomar más, ya tomé demasiado, y por eso no lo nombro. De lo malo no hay que acordarse, solo recordar que no se debe hacer y portarse bien para vivir una vida normal. Se puede, no hay que tener miedo. Mónica me cuida, ella me sacó adelante.