Silvina de Masterchef entró en crisis y lloró por la dura devolución del jurado: “Nadie se puede comer este plato”

Silvina de Masterchef entro en crisis y lloro por la dura devolucion del jurado

Silvana Díaz, la peluquera oriunda de Merlo intentó hacer un plato con varios ingredientes para sorprender al jurado de Masterchef, pero la receta “extravagante” terminó por perjudicarla ante los reconocidos chefs.

Al igual que sus compañeros, la participante tenía que presentar en 60 minutos un plato que tuviera como ingrediente estrella a la salsa golf y también tenía que incluir algunos de los alimentos que le tocaron en su canasta.

La cocinera amateur intentó hacer un plato de cous-cous con albóndigas de morcilla, también utilizó brócoli y mandioca que pasó por huevo, pero para terminar de enojar a los jurados, no utilizó el ingrediente estrella que tenían que presentar sí o sí en esta gala.

Díaz se sinceró con todos al presentar su plato y lo primero que manifestó fue que la salsa golf no estaba presente en su receta: “Voy a defender mi plato a pesar de todo, pero la salsa golf no está. La mezclé de forma fea en un recipiente que quedó por ahí y no la presenté porque se me había terminado el tiempo”.

La preparación de Silvana Díaz

Cuando Germán Martitegui se acercó a su plato, lo primero que le dijo fue: “No luce bien”, al probarlo demostró con su cara que la receta no tenía buen sabor: “Están los pedazos de grasa y de cuero sin cocinar adentro de la albóndiga que no es una albóndiga porque está todo roto”.

Luego, Damián Betular le dio un consejo a Silvana al hacerle notar que ellos mismos como cocineros amateurs se complicaron en un plato y una presentación que no tenía tanta exigencia en esa noche: “Entiendo que es difícil en 60 minutos todo, pero ustedes solos se embarran, bechamel con un tempura frito, mandioca, hidrato cous-cous, nadie se puede comer este plato. Estamos mal, mal”.

Por su parte Donato De Santis se indignó con el plato de Silvana, le aseguró que su plato era una falta de respeto: “Pero... ¿sabés a qué? ¡A vos misma!”.

Wanda Nara intentó darle unas palabras de aliento a la cocinera amateur: “Rescato tu sinceridad, pero ¿qué pasó?”. Silvana se quedó sin palabras y comenzó a llorar por su plato: “Tengo una idea pero no la sé plasmar y con las ideas uno acá, no sobrevive”.

Una participante de Masterchef le confesó a Germán Martitegui que lo que vio en sus sueños

Días atrás, Silvana Díaz lanzó: “Soñé con Germán”. A lo que Damián Betular le imprimió su característico humor a la situación: “Pasa, pasa, les pasa a muchos”. “¡Ya empezamos!”, llegó a responder Martitegui, entre risas, mientras la conductora buscaba indagar más sobre los detalles de ese sueño.

“¿Qué soñaste?”, preguntó Nara. “Sentía la voz clarita de Germán que me gritó ‘Silvana’ y yo me incorporé, me levanté de la cama y dije ‘ay, me está llamando Martitegui’”, detalló la concursante. Y cerró con un fuerte sincericidio: “Me fui a la pieza de mis hijos para ver si eran ellos, pero no. Fue Martitegui que me llamó. No sé por qué, pero me parece que todos los días voy a soñar con él”.

Seguir leyendo: