La reacción de Germán Martitegui cuando una participante de Masterchef le confesó que lo que vio en sus sueños

Una participante de Masterchef le confesó a Germán Martitegui que lo que vio en sus sueños

Este jueves los mejores cocineros de la semana se enfrentaron para recibir las primeras medallas en Masterchef, pero antes del inicio de la competencia, Wanda Nara le preguntó a los participantes: “¿cómo duermen sabiendo que tenía el delantal blanco en estos días?”. “Teniendo pesadillas de que llegue el negro”, manifestó Rodolfo. Otros, destacaron que pasaron sus jornadas nocturnas con “mucha tranquilidad”.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Silvana Díaz lanzó: “Soñé con Germán”. A lo que Damián Betular le imprimió su característico humor a la situación: “Pasa, pasa, les pasa a muchos”. “¡Ya empezamos!”, llegó a responder Martitegui, entre risas, mientras la conductora buscaba indagar más sobre los detalles de ese sueño.

“¿Qué soñaste?”, preguntó Nara. “Sentía la voz clarita de Germán que me gritó ‘Silvana’ y yo me incorporé, me levanté de la cama y dije ‘ay, me está llamando Martitegui’”, detalló la concursante. Y cerró con un fuerte sincericidio: “Me fui a la pieza de mis hijos para ver si eran ellos, pero no. Fue Martitegui que me llamó. No sé por qué, pero me parece que todos los días voy a soñar con él”.

A continuación, tras la prueba de platos de la noche, Candelaria Sorini se llevó la primera medalla dorada de la nueva temporada de con una apuesta de pastelería. La penitenciaria se presentó ante el jurado con un budín de zanahoria y naranja con ganache de chocolate luego de que la consigna sea un plato libre con la inclusión de la fruta que les tocó como máscara para ir al mercado. “Tiene las naranjitas arriba, a todo le puse naranja. Tiene almíbar de mango y naranja con un poco de coñac”, detalló sobre su preparación.

Candelaria Sorini

Damián Betular comenzó con las devoluciones y tomó por sorpresa a la participante. “En la pastelería hay una combinación de chocolate y naranja que no falla y la tenés que hacer mal para destrozarla... lo cual no te pasó”, indicó el chef.

“Hay un muy buen balance de sabor. El budín está húmedo, que es importante, y la ganache está rica. Cuando decís ‘uy, qué pesado todo’, aparecen los gajos y los cuadraditos de mango. Es una caricia al paladar este plato”, sostuvo Betular.

“Es tan placentero lo que tengo en mi boca ahora. Está muy bien logrado, pero tenés que jugar mejor en el plato de presentación con lo chiquito”, le dijo Donato de Santis a la participante. “Estamos empezando a ver una Candelaria que no habíamos visto”, aseguró Germán Martitegui en su devolución. En tanto, Rodrigo Salcedo se llevó la primera medalla de plata.

Tanto Candelaria como Rodrigo tendrán beneficios durante la semana que viene en la competencia por haber obtenido medallas.

