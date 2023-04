Magnolia, hija de la China Suárez y Benjamín Vicuña, dio un particular consejo para el maquillaje

Magnolia, hija de China Suárez y Benjamín Vicuña, dio su particular teoría acerca del maquillaje

Además de actriz y su paralela carrera como cantante, Eugenia La China Suárez es también una destacada creadora de contenido en sus redes sociales. Pero casi siempre que lo hace, es desde un enfoque doméstico, para mostrar cómo es su día a día y también para evidenciar el crecimiento de sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio. Justamente fue la del medio la protagonista de una de sus últimas Instagram Stories ya que sorprendió tanto por su belleza natural como por su ocurrencia a la hora de hablar de maquillaje.

En el video corto se ve un primer plano sobre el rostro de Magnolia Vicuña Suárez, nacida del vínculo entre Benjamín Vicuña y la actual novia de Rusherking. La pequeña, de cinco años, aparece con los párpados, las pestañas y los labios coloridos, resaltando sus bellos ojos claros con un prolijo make-up. De repente, la actriz le pide a la nena que sonría. Y ella lo hace, pero un segundo después cambia el gesto y se pone seria.

“¿Te gusta?”, le preguntó su mamá. “A mi no me gusta sonreír porque si sonreís... no te combina el maquillaje”, le contestó Magnolia. “Pero si te ponés así -dijo al afirmar su gesto- te combina”, cerró su teoría, que sorprendió tanto a La China como a sus millones de seguidores en las redes sociales por la frescura y la gracia con la que la nena se expresó.

El consejo de Magnolia a la hora de maquillarse: "Si sonreís, no te combina", dijo la hija de China Suárez (Foto: Instagram)

Cuando nació Rufina, tanto su mamá, Eugenia La China Suárez, como su papá, Nicolás Cabré, decidieron resguardarla de la exposición. Y es que, siendo los dos famosos desde que eran niños, sabían perfectamente que tener una vida pública no es para cualquiera. Así que, durante mucho tiempo, solo se pudo ver fotos de espaldas o pixeladas de su hija.

Lo cierto es que, en determinado momento y de manera consensuada, la China y Cabré accedieron a empezar a mostrar el rostro de la pequeña. E, incluso, fue a instancias de ella que el protagonista de Me duele una mujer publicó su primera imagen junto a la niña en su cuenta de Instagram a mediados del año pasado. “Acá estoy haciendo algo que jamás pensé que iba a hacer”, había escrito el actor en aquel momento, cumpliendo la promesa que le había hecho a su hija. Y, desde entonces, todo se relajó.

Hace unos días, la pequeña Rufina terminó actuando en el videoclip de Hipnotizados, el tema que Suárez estrenó junto a su actual pareja, Rusherking. “Lo agarramos en un re buen día”, celebró ella luego de haber recibido la autorización de su expareja en lo que luego se vio como el debut actoral de su hija. “Nico empezó a trabajar de chiquito y me dijo: ‘Esperemos a que sea más grande’. Y a ella le gusta, ya está más grande, ya decide. Tiene 9 años, no es un bebé”, agregó la ex Casi Ángeles.

Rufina Cabré mostró sus dotes de cantante

Así las cosas, la China no dudó en compartir un video en el que Rufina muestra, además, sus dotes como cantante. Y fue el mismísimo Cabré el que desde México, donde se encuentra dirigiendo la obra Tom, Dick & Harry, le expresó su orgullo al verla. “Dios santo, qué lindo que es ser tu papá. Estoy desesperado por abrazarte y llenarte de besos. No veo la hora de estar ahí otra vez con vos”, escribió el actor.

