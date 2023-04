El conmovedor mensaje que Gianinna Maradona le dedicó a Dalma por su cumpleaños

Dalma y Gianinna Maradona

Dalma Maradona cumplió 36 años este domingo 2 de abril. La actriz lo celebró rodeada de sus seres queridos y recibió mensajes cariñosos en las redes sociales, como el que publicó su hermana Gianinna a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Recién llego de tu casa, pero no quería dejar de escribirte para que lea todo el mundo lo feliz y orgullosa que estoy de tenerte en mi vida, de que seas mi hermana, mi escudo, mi persona favorita (después de tus hijas hoy). ¡Gracias por tanto SIS! ¡Feliz vida a mi medio limón! ¡Feliz todo a mi HERMANA!”, le escribió la mamá de Benjamín Agüero.

Además, la influencer compartió una tierna imagen con su hermana cuando eran muy pequeñas y agregó: “¡Gracias por ser tan diferentemente igual a mí! ¡Gracias por cuidarme since ever and for ever! 33 años de tu mano, abrazada a vos, aprendiendo, admirándote. ¡¡¡Gracias por enseñarme que de a dos todo es mejor!!! ¡Feliz todo a quien me da hasta lo que no tiene, a quien me dio las mejores sobrinas del universo y mil anécdotas que guardo para siempre en mi corazón! ¡Gracias por tanto! Feliz todo medio limón! ¡TE AMO PARA SIEMPRE!”.

Dalma se emocionó al leer la publicación y le contestó a su hermana con tono humorístico: “¡Yo estoy siempre PARA TODO! ¡Te amo más! Un poco te detesto que mi hija dice que vos te vestís mejor (verdad), que bailás mejor (verdad), que haces mejor yoga (RE VERDAD) y que todo mejor … (obvio que no es verdad)”.

Claudia Villafañe también le dedicó un amoroso posteo a su primogénita en el día de su cumpleaños. “Dal hace 36 años me convertiste en mamá y el primer cálculo que hice fue saber cuantos años iba a tener yo cuando vos cumplieras 15! ¡Gracias por dejarme estar cerquita siempre, te amo hija con todo mi corazón!”.

Desde que murió Diego Maradona, la artista ha explicado que ya no tiene tantas ganas de festejar su cumpleaños como solía hacerlo. Pero hace un pequeño esfuerzo por pedido de sus hijas, Roma y Azul, fruto de su relación con Andrés Caldarelli. “Gracias a todos por sus mensajes. Hace 3 años que ya no festejo (solo sopló las velitas porque me lo pide Roma). Igualmente agradezco tanto amor”.

Recientemente, Dalma dio una entrevista a Gastón Pauls y habló sobre las adicciones de su papá, en el arranque de la tercera temporada de Seres libres, el programa que se emite los viernes por Crónica HD. Muy conmovida, la hija de Diez se refirió abiertamente de la relación que tenía con el deportista fallecido y los momentos duros de su adicción a las drogas y la consecuencia que eso le trajo a toda su familia.

Al comenzar el programa, Pauls le dijo que estaba nervioso porque hay algo “emocional en el medio” por haber estado acudiendo a Diego y diciéndole: “Loco acompáñame en esta también”, teniendo en cuenta la relación del conductor con las drogas, abiertamente consumidor de cocaína durante largos años, que ya quedaron atrás.

Tras ello, Dalma lo calmó: “Yo vengo porque te amo a vos y tu familia. Siento que es un lugar en el que me puedo sentir tranquila y estar bien para poder hablar, así que tranquilo”. Con respecto al eje de la charla -las adicciones- la hermana de Gianinna aseguró que siempre hizo un esfuerzo grande “en ser prolija, educada y muy medida en todo” por eso aseguró que “no soy adicta a nada y por la historia que traigo, no me acercaría a nada que yo sepa que me puede llegar a generar una adicción”.

También relató otro particular episodio: “Otra que me acuerdo es cuando él hizo la campaña Sol sin droga, que era la primera vez que hablaba de cómo comenzó a consumir y cómo era su vida con respecto a la droga. Yo era muy chica, tenía 6, 7 años y le pregunté a mi mamá y mi papá si podía presenciar la nota. Mi mama dijo que no, porque no era un vocabulario para una nena de mi edad y mi papá le dijo que sí, ‘si lo va a leer y va a salir en todos lados, mi hija perfectamente puede estar al lado mío’”.

