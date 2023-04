Maxi López celebró su cumpleaños recibiendo en su casa a la beba que tuvo con Daniela Christiansson

Maxi López y Daniela Christiansson

Este 3 de abril, Maxi López cumplió 39 años. Y lo celebró de la mejor manera: recibiendo en su hogar a su pareja, Daniela Christiansson, y a Elle, la beba de ambo que llegó al mundo hace apenas 3 días. El ex de Wanda Nara, que ya tiene a Valentino, Constantino y Benedicto como fruto de su matrimonio con la actual conductora de Masterchef, se convirtió en papá de una nena. Y compartió la feliz noticia desde sus redes sociales el pasado viernes, desde la clínica de Londres donde la modelo sueca había dado a luz.

Sin embargo, fue recién en la tarde de este lunes la familia pudo instalarse en su hogar. “Going home” (”Yendo a casa”), escribió Daniela en una de sus historias de Instagram, junto a una foto en la que se la veía yendo en el auto junto a la recién nacida, que iba durmiendo en su sillita de bebé.

Daniela y Elle rumbo a su hogar (Instagram)

Horas antes y junto a una tierna postal en la que se podía ver al exjugador de River Plate acunando a la pequeña en su pecho, la modelo le dedicó a Maxi unas palabras en su día. “Feliz cumple al hombre de mi vida”, puso arrobando a López junto a un emojie de una torta con velitas y una carita de celebración. Y siguió, concluyendo la frase con un corazón: “Este año, te regalé el mejor de todos los regalos que pude haberte dado”.

Maxi celebrando su cumpleaños con su beba (Instagram)

Daniela también se encargó de compartir con sus seguidores el especial significado del nombre que su pareja y ella eligieron para su hija. “Es un nombre femenino francés que se pronuncia El. Es de origen hebreo y griego, y significa ‘rayo de sol’”, detalló en un texto escrito en inglés. Y agregó: “Está relacionado con el griego Elaine, del mismo significado y el nombre hebreo Eleanor, que significa ‘Dios es mi luz’.

Finalmente, Christiansson explicó: “Es así que el nombre Elle a menudo se asocia con el brillo y la luminosidad. Este es un nombre que recuerda a una mujer joven fuerte, segura de sí misma y radiante”.

El profundo significado del nombre Elle (Instagram)

Esta es la primera hija para la pareja que se formó en Italia en 2014, tiempo después de que López se separara de la actual esposa de Mauro Icardi. Y ambos compartieron la feliz noticia con sus seguidores. “Bienvenida al mundo, Elle”, escribió la modelo en francés, junto a la fecha de nacimiento de la beba encerrada por dos corazones y la mención al exfutbolista. Junto al texto, agregó la primera foto de la recién nacida, en la que se advierte su mano y parte de su rostro.

A continuación, Daniela mostró la intimidad de la habitación, donde se la ve recostada, descansando luego de dar a luz y con la pequeña reposando en su pecho. La publicación se llenó de miles de mensajes tiernos y de bienvenida. Aunque de momento no se manifestó Wanda, quien en los útlimos tiempos logró reconstruir el vínculo con su ex luego de las grandes batallas mediáticas y había sido una de las primeras en saludar a la pareja por su embarazo.

Hace poco más de un mes, la modelo había manifestado sus sensaciones durante la semana 32 de su gestación. En sus redes sociales, donde suele mostrarse siempre espléndida, compartió un video mostrando el lado “B” del embarazo, con todo aquello que sin dejar de convertirlo en un momento especial a veces puede resultar bastante molesto.

“Estar embarazada es una de las experiencias más hermosas del mundo pero: ya gané 15 kg. en 7 meses. ¡Tengo marcas que no se van! Tengo venas varicosas, tengo celulitis”, Christiansson comenzaba diciendo la modelo en un texto que escribió sobre las distintas escenas. Y continuaba: “Mientras cuido mi cuerpo, hago ejercicio y me mimo. Tengo reflujo, hinchazón. No me siento cómoda sentada, acostada o de pie. Me duele el cuerpo, me pesa todo, tengo complicaciones. A veces tengo miedos, dudas, puedo estar nerviosa y llorar. ¡Y pasó!”.

