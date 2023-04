Indio Solari le envió un mensaje a una fan y la hizo llorar de la emoción: “¡Buenísimo día!”

Indio Solari

Misterioso, críptico, reservado, celoso de su privacidad. Son algunos de los adjetivos que persiguieron a Carlos El Indio Solari a lo largo de su vida y en paralelo a su carrera musical, aquella que comenzó en La Plata, que derivó en la aventura de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y que desde 2004 mutó a solista en compañía de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Pero en el último lustro, decidió correr ese velo y reveló algunos secretos, tanto en su libro autobiográfico (Recuerdos que mienten un poco) y en su intensa actividad en sus redes sociales oficiales.

Cada día, el Indio recibe mensajes de todo tipo de parte de sus fieles seguidores, quienes pugnan por una respuesta de parte del ídolo, algo que cada tanto suele ocurrir y es muy celebrado por parte de quien la recibe. En este caso, la afortunada fue Flor Caruso, una joven periodista que, entre otras cosas, trabaja en la producción de Mejor País del Mundo (Radio Con Vos). Así lo contó ella en su cuenta de Twitter. “La cosa fue así, anoche el Indio le puso like al comentario”, dijo en referencia a un mensaje que le dejó al cantante en una publicación que hizo el pasado viernes.

El artista la leyó y el domingo por la noche decidió responderle, pero a través de un mensaje privado. “El viernes le comenté en un post al Indio diciéndole que me gustaría mucho un deseo suyo de buen día. Esta mañana se acordó”, contó Flor en la mañana de este lunes, adjuntando una captura del mensaje del Indio, cariñoso y sintético: “Buenísimo día!”

El mensaje del Indio Solari para una fan (Foto: Twitter)

La captura no tardó en viralizarse y la publicación de Flor se llenó de likes y comentarios. A algunos de ellos le respondió como para darle más contexto a la historia. “La cosa fue así: anoche le puso like al comentario. Spoiler: casi muero. Hoy me desperté tipo 6 y -con lagañas en los ojos aún- la notificación menos pensada llegó 45 minutos más tarde”, dijo en uno.

En diálogo con Teleshow, Caruso dio más detalles de sus sensaciones al encontrarse con semejante sorpresa. “Yo le contesto casi todas las fotos porque se que le responde a sus fanáticos por comentarios. Lo que nunca me imaginé es que el saludo llegaría por privado, cuatro dias después del comentario. Pero nunca perdí la fe”, dijo entre risas.

Acerca de su fanatismo por la música firmada por Solari, contó que lo es desde “que era chiquita, en la primaria. Empecé a escuchar a los Redondos porque mi viejo es fanático del rock. Él es más onda Pappo, pero con los Redondos siempre tuvo ‘algo’ que lo llevó a decir: ‘Ok, escucho’. A partir de ahí, yo también empecé a escuchar rock nacional”.

El holograma del Indio Solari en una de las últimas actuaciones de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado (Fotos: Adrián Quiroga / Nicolás de los Santos)

En cuanto a su historial ricotero, Flor tiene una anécdota acerca del que fue el último recital del Indio Solari, en la ciudad de Olavarría en marzo de 2017. “Fui a verlo coordinando un micro para Rocanrol del país. Me hubiera gustado haber ido a los otros, pero tengo 25 años, era muy joven. Si me preguntas, quisiera haber nacido 15 años antes. Pero era muy loco para mi ser adolescente y estar rodeada de gente con la edad de mi papá y yo tratar de que sobrevivan, jaja. Lo hicieron, obvio: llegamos sanos y salvos y volvimos igual”, recuerda.

Hasta el momento, Solari no le volvió a escribir otro mensaje a Flor. “Le contesté que lo amo un montón y que él también tenga buen día. Todo en cuotas porque el shock era total. O sea, le mande corazones y al minuto otra cosa y al minuto otra cosa. Literalmente. Y dos horas, después redacté el tuit contando lo que pasó y lo hice mal, porque seguía muy contenta y nerviosa”, cuenta entre risas y aun conmocionada por el hecho.

Y si tuviera la posibilidad de preguntarle algo, ¿qué le gustaría saber del Indio? “Creo que le preguntaría su concepto de felicidad ante su presente actual. Sabiendo todo lo que le pasa a nivel personal y musical y lo tantísimo que no le pasa… Solo quisiera saber si es feliz o si lo intenta buscar cotidianamente. Muy cursi pero es que siento que no se merece más que esto”, cierra Flor.

