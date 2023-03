Camila Homs habría comenzado un romance con un exjugador de la Selección: el video a los besos en un boliche

Camila Homs fue vista con un exjugador de la selección

“Yo les escribo cuando me gusta alguien, en todo tomo la iniciativa yo, porque si no, me quedo sola. Igual estoy en un momento de mi vida que la estoy pasando bien y disfrutando mi soledad, porque no estuve mucho tiempo sola. Pero no sé por qué los hombres me tienen miedo, capaz se le tiran más a las timidonas, pero, boluda... soy una más”, explicó Camila Homs en una charla a corazón abierto con María Belén Ludueña respecto de su relación con los hombres en la actualidad, tras volver a la soltería.

La modelo, en la extensa charla en el ciclo Invencibles, por República Z, también había afirmado: “Si bien no es fácil la exposición, cada día me voy acostumbrando, me resultó muy difícil porque antes era como una sombra al lado de Rodrigo de Paul, en cuanto a la exposición, aclaro. La primera vez que fui a un evento me quedé sin aliento, pero con el tiempo se fue haciendo un poco más fácil”, admitió. En cuanto a la relación con el futbolista, Camila se sinceró: “Claramente, puertas para adentro me sentía a la par, pero no en cuanto a la exposición pública”.

En las últimas horas comenzó a circular una filmación en la que puede verse a la modelo besando a un hombre, en una toma realizada en el reconocido boliche Afrika, de Recoleta. Según la información revelada por Estefi Berardi en Mañanísima: “Estuvo el fin de semana allí y se la vio muy copada, muy divertida, muy arriba, según lo que me dicen mis informantes”.

“Lo que me dijeron es que re chapaban”, continuó la panelista del ciclo que conduce Carmen Barbieri. “Estuvieron toda la noche a los besos. Ella es soltera, es una diosa y la debe estar pasando bien”, cerró Berardi, quien luego, a través de su cuenta de twitter publicó un mensaje en confirmaba que se trataba del jugador José Sosa.

Camila Homs y José Sosa, a los besos en un boliche

El jugador de 37 años actualmente se desempeña en Estudiantes de La Plata, equipo en que inició su carrera en la máxima categoría. Tras su debut en 2006, fue transferido al Bayern de Múnich donde se alzó con la Bundesliga, Copa de Alemania, Copa de la Liga de Alemania y Supercopa de Alemania, en apenas tres años, para luego ser vendido al Nápoli de Italia.

Tras ello fue parte del club ucraniano Metalist, para luego militar en el Atlético de Madrid, el Beşiktaş, AC Milan, Fenerbahçe y un regreso a Estudiantes de La Plata. En lo que respecta a la Selección, fue parte en el año 2005, nuevamente convocado en 2010 y participó de las eliminatorias de 2014.

Por su parte Camila, en otro momento de la charla con Ludueña, ante la pregunta acerca de si se arrepiente de algo que haya hecho en su relación con De Paul, la modelo respondió tajante. “Mientras estuvimos juntos, no me arrepiento de nada. Me arrepiento de algo que hice, estando separados, pero no voy a decir qué es, pero me sirvió para darme cuenta que no me gustó. De los errores se aprende, como siempre digo, y me sirvió para aprender y saber que no lo volvería a hacer”.

Después, la modelo confesó cómo vivió que Argentina ganara la Copa del Mundo y no estar al lado de Rodrigo, cuando ella había acompañado mucho este gran sueño del deportista. “Lo viví muy alegre, bien, sobre todo por mis hijos, porque fue una alegría enorme. Creo que fue el momento más importante de su vida, y yo contenta por eso, por la oportunidad que tuvo de realmente cumplir su sueño”.

