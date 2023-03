Camila Homs habló de su nueva vida en soltería: “No sé por qué los hombres me tienen miedo”

Cami Homs Y Su Relación Con Los Hombres

Este domingo dio comienzo Invencibles, el nuevo ciclo que conduce María Belén Ludueña por República Z. Se trata de una serie de cinco entrevistas a distintas mujeres que dieron batalla, sortearon obstáculos y no se dejaron vencer en la vida. De ahí el nombre del programa y la primera invitada fue Camila Homs.

La expareja de Rodrigo De Paul tuvo que sobrellevar una separación muy difícil, con dos hijos pequeños - Francesca, de cuatro años, y Bautista, de uno y medio - y, en ese contexto, habló en profundidad con la periodista de su vida actual, de sus proyectos, y también de los errores que admitió que cometió en el camino.

“Siempre estoy rodeada de la gente que me hace bien, de mis hijos, de mis amigas, de mi familia, estoy muy contenta”, comenzó diciendo la modelo. “Para mí ser buena madre lo inculqué de mis hijos, ellos me enseñan día a día”.

Más adelante, reveló a quién se parecen sus nenes. “Bautista se parece mucho a mí, físicamente y también tiene una personalidad parecida a la mía y la nena mucho más al papá: tiene un carácter muy fuerte, es muy decidida, si se le pone algo en la cabeza no se lo vas a sacar”, contó.

“Yo también soy una mujer decidida, que va para adelante, pienso en algo y no pasan ni cinco segundos y ya lo estoy haciendo. También soy impulsiva, a veces mis amigas me dicen: ´Camila, pará, preguntame a mí antes’. Esto me jugó en contra en algunos momentos, en mensajes, en pavadas, que yo misma leo diez minutos más tarde y me digo: ‘Camila, ¿con qué necesidad hiciste esto?’. Si lo pensara un poquito más quizás no lo haría, pero no lo controlo”, confesó siempre con una sonrisa.

Cami Homs Y Por Qué Es Una Muer Invencible

En otro momento de la entrevista, ante la pregunta de Ludueña acerca de si se arrepiente de algo que haya hecho en su relación con De Paul, la modelo respondió tajante. “Mientras estuvimos juntos, no me arrepiento de nada. Me arrepiento de algo que hice, estando separados, pero no voy a decir qué es, pero me sirvió para darme cuenta que no me gustó. De los errores se aprende, como siempre digo, y me sirvió para aprender y saber que no lo volvería a hacer”.

“Si bien no es fácil la exposición, cada día me voy acostumbrando, me resultó muy difícil porque antes era como una sombra al lado de Rodrigo, en cuanto a la exposición, aclaro. La primera vez que fui a un evento me quedé sin aliento, pero con el tiempo se fue haciendo un poco más fácil”, admitió. En cuanto a la relación con el futbolista, Camila se sinceró: “Claramente, puertas para adentro me sentía a la par, pero no en cuanto a la exposición pública”.

Después, la modelo confesó cómo vivió que Argentina ganara la Copa del Mundo y no estar al lado de Rodrigo, cuando ella había acompañado mucho este gran sueño del deportista. “Lo viví muy alegre, bien, sobre todo por mis hijos, porque fue una alegría enorme. Creo que fue el momento más importante de su vida, y yo contenta por eso, por la oportunidad que tuvo de realmente cumplir su sueño”.

A raíz de estas declaraciones, también contó cuál fue el momento más feliz de su vida en el exterior: “En Italia, cuando tuve a Franchi, nació mi nena y pasamos momentos muy lindos, muy hermosos”.

Camila Homs, íntima con María Belén Ludueña (Foto: Captura Invencibles, República Z)

En relación al rumor que surgió de que ella quería irse a vivir a Madrid con sus hijos, Camila se rio. “Te voy a decir la verdad: fue un chiste pero no tan chiste. El comentario me lo hizo una amiga española por las redes sociales y bueno, claramente no me voy a mudar ya, pero lo que no es un chiste es que me gusta tanto Europa, tanto España, y Madrid especialmente, que podés salir tranquila con tus hijos sin miedo a nada, y eso la verdad que acá no lo tengo”, reconoció. “Acá en Argentina tengo mucho miedo a la inseguridad y me da cosa salir a caminar sola con mis nenes, en Europa no tengo problemas y no me da miedo nada”.

Uno de los momentos más picantes de la entrevista fue cuando María Belén le consultó sobre cómo se lleva con la abuela paterna de sus hijos. “Como abuela es un diez, y como exsuegra también. No te voy a mentir: no tengo la relación que tenía antes porque Rodrigo es el hijo y entiendo que ella tome partido por él, yo haría lo mismo”, sentenció. Y continuó: “Pero la súper respeto, la aprecio, compartimos muchísimos años de mi vida juntas, yo tenía 14 años cuando empecé a salir con Rodrigo. Es cierto que nos dejamos de seguir en las redes pero prefiero no tocar el tema”, dijo decidida.

Camila Homs

Luego, se refirió concretamente a las críticas que recibe de parte de los fans de Tini Stoessel, la pareja actual del padre de sus hijos. “Tengo el poder de no darle lugar a las críticas, la gente que tira todo negativo me entra por acá y me sale por acá”, reveló mientras se tocaba los oídos. “Pero también recibo muchos comentarios alentadores que me emocionan mucho. Es la vida, hay que seguir, la vida es hermosa y nunca se sabe qué puede pasar mañana, hay que vivirla como si fuera el último minuto de tu vida”.

A la hora de hablar de su relación con los hombres, la modelo admitió que ahora no se le acerca nadie. “Yo les escribo cuando me gusta alguien, en todo tomo la iniciativa yo, porque si no, me quedo sola. Igual estoy en un momento de mi vida que la estoy pasando bien y disfrutando mi soledad, porque no estuve mucho tiempo sola. Pero no sé por qué los hombres me tienen miedo, capaz se le tiran más a las timidonas, pero, boluda... soy una más”, explicó.

Cuando se puso más seria, continuó: “Nunca permitiría la infidelidad en una pareja, la confianza es fundamental. Soy posesiva, y si alguna mujer miraba a Rodrigo, en vez de enojarme con la chica me enojaba con él. Llegué a revisar celulares, pero no lo volvería a hacer. Igual cada vez que revisé no encontré nada. Sí, reviso celulares. Pero el que busca, encuentra”, reflexionó.

María Belén Ludueña, conductora del ciclo Invencibles, República Z

Para finalizar, Camila contó la relación que tiene en este momento con De Paul. “No... bien. No tengo mucho contacto con él más que el diálogo que tienen mis hijos, pero ni en el peor de mis momentos, le cortaría el vínculo con los hijos, porque no sería buena madre si hiciera algo así”, reconoció.

Antes de concluir el primer programa del ciclo de República Z, el interrogante fue por qué se consideraba una mujer invencible. “¡Qué pregunta difícil! Cuando era más chica o antes de que pase todo esto consideraba que estaba en una bola de cristal pero de a poco se fue quebrando y cada quiebre me dio un poquito de fortaleza -se sinceró Homs-. Y cuando se terminó de romper del todo salió esta Cami fuerte, que me lo dio esas cosas malas que me fueron pasando en la vida. Quizás ahora me ven así, fuerte, pero pasé por cosas horribles para estar así”.

