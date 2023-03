La madre de Camila Homs se refirió al presente de su hija: “La veo feliz”

La madre de Camila Homs habló con A la Tarde (América)

Nada ha sido fácil para Camila Homs después de su separación de Rodrigo De Paul. Tras de once años de relación y con dos hijos en común, Francesca y Bautista, la pareja entre la modelo y el jugador del Atlético de Madrid se terminó abruptamente a mediados del 2021. Y, para entonces, ya había rumores que vinculaban al futbolista con Tini Stoessel, con quien terminó blanqueando su romance diez meses después.

Entonces, la modelo dejó su casa en España se instaló en la Argentina con los hijos, dispuesta a retomar su carrera profesional. Y, tras una larga y escandalosa contienda judicial, logró llegar a un acuerdo con su ex por la cuota alimentaria y el régimen de visitas de sus niños, que incluía pasajes para que ella pudiera viajar cada 45 días a llevárselos al lugar del mundo en el que él estuviera trabajando. Pero, lejos de aquietarse, los conflictos siguieron en pie.

Cuando De Paul viajó al Mundial Qatar 2022, no logró acordar con Camila para que sus hijos lo acompañaran al momento de recibir la copa del mundo junto a la Selección Argentina. Y, después, terminó denunciando penalmente a la modelo y a su padre, Horacio Homs, por hostigamiento y amenazas que salieron a la luz a través unos chats. Como si esto fuera poco, al hombre le apareció una hija extramatrimonial, Chiara Pereyra, a la que tuvo que reconocer tras el análisis de ADN.

Así las cosas, las cámaras de A la Tarde fueron en busca de Liliana Fontán, madre de la modelo, quien hasta ahora no se había manifestado sobre el tema. Y aunque al principio se mostró reticente, repitiendo una y otra vez que no iba a hablar con la prensa, luego fue soltando algunas declaraciones. Y, al ser consultada sobre la hija que reconoció Horario, señaló: “Justamente, es extramatrimonial y no me interesa porque no soy parte”. Pero se ocupó de aclarar que ella no estaba en pareja con Homs cuando fue concebida Chiara.

La mujer reconoció frente al micrófono de Matías Vázquez que es muy parecida a Camila, “con un par de años más”, y aseguró que Horacio le había dejado buenos recuerdos. “Por supuesto, es el padre de mis hijos”, señaló. Pero trató por todos los medios de no dar demasiados detalles al respecto.

Luego, la mujer se refirió a De Paul: “Es el papá de sus nietos, es lo único que te voy a decir”. Y no quiso ni confirmar ni desmentir si el jugador la había defraudado con sus actitudes para con Camila. “Como verán, en todo el tiempo que pasó nunca salí a hablar y voy a seguir así”, dijo. Cabe señalar que, por estos días, la modelo se encuentra con sus hijos en España, adonde viajó para que los niños pudieran ver a su padre. ¿Si su hija estaba soltera y feliz? “Ella sabrá como está”, respondió Liliana. Aunque luego aseguró: “La veo feliz”.

Cabe recordar que, hace apenas unos días, Camila había reconocido que enterase de la relación de su ex con la intérprete de La Triple T había sido “shockeante”. Pero aclaró: “Después hice lo que tuve que hacer puertas para adentro”. Y es que las fechas entre su separación de De Paul y el comienzo del romance con Tini nunca estuvieron demasiado claras.

