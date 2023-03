Juana Repetto reflexionó sobre su cuerpo: “La gente sigue asociando la belleza a la delgadez”

Juana Repetto reflexionó sobre su cuerpo después de haber tenido a su segundo hijo

Juana Repetto publicó en su cuenta de Instagram una serie de historias en video para promocionar una marca de bikinis. Sin embargo, no se quedó simplemente en la acción publicitaria sino que su mensaje derivó en una profunda reflexión acerca de las mujeres y sus cuerpos, especialmente después de parir. “Nadie me decía qué linda estaba cuando pesaba 20 kilos más”, sintetizó la hija de Reina Reech.

Luego de compartir con sus seguidoras un código de descuento para comprar trajes de baño en la marca, Repetto contó: “Me empezaron a llegar un montón de mensajes que suelen aparecer cuando me muestro más en bolas, diciendo ‘Qué linda que estás’ o ‘Qué bella que estás’... Y les agradezco un montón”.

“Estoy muy conforme con mi cuerpo, sé que estoy flaquita, pero no quiero que crean todo lo que ven en las redes”, agregó a continuación la mamá de Toribio y Belisario. Y luego enumeró las partes de su cuerpo que la acomplejan: “Sufro y lucho con mi papada a diario, uso todos trajes de baño tiro alto porque la panza posparto me quedó con rollos, tengo un montón de estrías, estoy lejos de tener el cuerpo más hegemónico del mundo, si bien estoy re flaquita”.

El mensaje de Juana Repetto por los "cuerpos reales" (Foto: Instagram)

“Ojo, no crean todo lo que ven en las redes, pues la perfección, muchachas, no existe”, cerró en el video con una especie de mensaje positivo. Pero lejos de dejarla ahí, quien también es hija de Nicolás Repetto ahondó en la cuestión. “Me quedé pensando... No sé si será correcto el mensaje que acabo de dar, porque es importante tener cuidado y responsabilidad, cuando tanta gente te escucha”, expresó en otro video que publicó a continuación en sus Instagram Stories.

“Podría haberles mostrado mi cola con celulitis o mis piernas. Sin embargo mostré mis mini rollitos, que ni siquiera son rollitos, es la piel que quedó floja del embarazo”, dijo para complementar lo que había manifestado anteriormente. Y cerró: “Aguanten los cuerpos reales, cuidarse, estar saludable, sentirse cómoda con una misma y aceptarse como una es”.

Juana Repetto y Reina Reech (Foto: Instagram)

Movilizada por la gran cantidad de respuestas que recibió de parte de sus seguidoras luego de haberse manifestado, Juana siguió ahondando en el tema y publicó más stories. “Sigo pensando... Qué difícil para toda nuestra generación deconstruirse internamente, nos falta un montón. Siento que de la boca para afuera ya comenzamos a incorporar conceptos y que es un paso. Al menos ya tenerlo presente nos permite transmitírselo a nuestros hijos que son las generaciones futuras, obviamente”, escribió sobre una selfie.

“Pero vi el video y muestro mi ‘chicha’ y en el otro mi papada. Y les digo que me molestan ambas. Estar REALMENTE deconstruidas sería amarlas. Y voy por ello”, se esperanzó la mujer de Sebastián Graviotto acerca del desafío personal que le implica mejorar la aceptación de su cuerpo.

“¡Lo último!”, dijo Juana en una última publicación. “Lamentablemente, la gente sigue asociando la belleza a la delgadez. Nadie me decía qué linda estaba, cuando pesaba 20 kilos más y mi cara siempre fue igual de besha”, cerró su mensaje.

Juana Repetto junto a sus hijos Toribio y Belisario, y también con su pareja Sebastián Graviotto

Repetto suele compartir en las redes los distintos momentos en el crecimiento de sus hijos y recientemente expuso la frustración que está sufriendo por el compartamiento de Toribio, quien en este ciclo comenzó el primer grado de la primaria. “Entra al colegio bien, tranquilo, fue a la casa de varios compañeritos y todo súper bien. Pero en el cole está con un comportamiento que demuestra que no estaría pasándola del todo bien, que es lo que más me preocupa”, dijo.

Según comento, a Toribio no le está resultando fácil adaptarse en la dinámica de primer grado, ni al grupo en líneas generales. “Mucho amor, paciencia, escucha, validar y laborar en casa lo que pueda”, expresó Juana, visiblemente preocupada. En otra historia, Repetto agregó, en relación a cómo se siente ella en relación a lo que le sucede a su hijo mayor: “Mientras tanto yo… frustrada, angustiada, preocupada, ocupándome, culpándome, replanteándome”.

