Quién es Marcelo Corazza, el ex Gran Hermano que está detenido por una investigación de corrupción de menores

Así Salía Marcelo Corazza De La Casa De Gran Hermano

La noticia de la detención de Marcelo Corazza por la División Trata de Personal de la Policía de la Ciudad en cumplimiento de seis allanamientos por una causa que investiga corrupción de menores sacudió el mediodía de este lunes por su impacto. El ganador de la primera edición argentina de Gran Hermano (Telefe) fue hallado en su domicilio en la ciudad de Tigre.

Según pudo saber Teleshow, la imputación es por haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y a la explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros. Según la investigación, esto ocurrió con al menos 11 víctimas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Misiones desde al menos el año 1999 a la fecha.

Cuando Corazza tenía 29 años, trabajaba de profesor de educación física y entrenador de rugby. Entonces supo que el reality show neerlandés desembarcaría en el país como franquicia y decidió anotarse aunque sin intenciones de convertirse en una celebridad. “Yo entré al programa para ganar la plata y poder comprarme mi casa, no para hacerme famoso. Como era profesor de educación física, me había anotado en Expedición Robinson dos veces y no había tenido suerte”, contó recientemente en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez).

Pese a haber superado distintos castings, no alcanzó a estar entre los participantes originales pero sí quedó como suplente. Así, cuando Gustavo Jodurcha decidió renunciar de manera repentina a la competencia, lo llamaron a Corazza para que sea el reemplazo. Su estadía en la casa fue de 68 días sobre un total de 112 que duró aquel histórico ciclo que fue conducido por Soledad Silveyra.

Marcelo Corazza tenía 29 años cuando ingresó al primer Gran Hermano realizado en Argentina

De a poco, su juego agresivo para con Gastón Trezeguet lo ubicó entre los favoritos de la audiencia y así alcanzó la final, la cual disputó con su archirrival pero también con Tamara Paganini y Daniela Ballester. A todos les ganó por amplia diferencia: obtuvo más de 350 mil votos mientras que Paganini, que quedó segunda, solo obtuvo unos 34 mil.

Por haber quedado primero, Corazza embolsó 121200 pesos / dólares, un proporcional por los días que estuvo en la casa del premio completo, que consistía en 200 mil. Además le permitió iniciar una carrera en los medios. En un principio fue conductor del programa infantil Megatrix, junto a Sabrina Carballo, y también de un ciclo solidario llamado Dar es Dar. Pero se sintió muy afectado por el alto nivel de exposición que le conllevaba esta nueva vida.

“En algún momento me arrepentí de haber entrado a la casa. Al año de salir, cuando salía y me reconocían, me quería matar. Tuve dos semanas a los medios acampando en la puerta de mi casa. ¡Salía al balcón y parecía Eva Perón! ¡Mi familia firmaba autógrafos! Fueron procesos. Hoy lo miro a la distancia y me parece que fue una experiencia que me sumó un montón; me transformé, creo, en un buen productor de televisión”, contó quien poco tiempo después de esto se sumó al staff de productores de Telefe.

Marcelo Corazza Repasa Sus Días En La Casa

En el detrás de cámara, Corazza formó parte de distintos ciclos del canal, como El Primero de Nosotros, Bartender, Quién es La Máscara y Pequeñas Victorias 2, entre otros. Actualmente, trabajaba en el departamento de locación de Telefe y se encargaba de coordinar la producción en El Debate de Gran Hermano. También se desempeña como productor de piso en el estudio y es por eso que hasta ahora, cada noche subía a sus redes la previa del programa, a los familiares en las tribunas y es quien da las pautas sobre cómo deben actuar los visitantes cuando el conductor “ingresa” a la casa.

También es una especie de nexo entre los chicos y la producción, y quien los acompaña desde su expulsión hasta el reencuentro con Del Moro. De hecho, en las últimas semanas, fue señalado como “El Gran Primo”, quien reemplaza en el confesionario a Gran Hermano cuando la voz oficial, en manos de Rodolfo Valss, no se encuentra disponible.

Marcelo estuvo trabajando durante la noche del domingo en la gala de eliminación en la que se fue Romina Uhrig, ya que es él quien acompaña a los participantes desde su salida de la casa hasta el estudio donde los reciben Santiago del Moro y los familiares, en la localidad bonaerense de Martínez. También estuvo con José, el hermano de Marcos, y en las inmediaciones del canal grabó un video que subió a sus redes, en donde se lo podía ver relajado junto al joven que recién llegaba de Estados Unidos para ver a su hermano, el primer finalista del reality.

Semanas atrás, Corazza fue noticia cuando acompañó a Walter Alfa Santiago en la salida de su casa, recibió un impacto en la espalda en la puerta de los Estudios Pampa, donde está montado el mobiliario del reality, mientras se estaba desarrollando una manifestación del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid), quienes reclamaban mejoras salariales.

Marcelo Corazza

La detención de Corazza, consumada por efectivos de la División Trata de Personal de la Policía de la Ciudad, fue parte de una serie de procedimientos se dieron en la calle Carlos Pellegrini al 500, España al 400 y Bernardo de Irigoyen al 500 (todos en General Rodríguez); en Entre Ríos al 500 (General Pacheco); Montes de Oca al 300 (Tigre, vivienda que pertenecería a Corazza) y Ralph Haupt al 1700 (Oberá, provincia de Misiones). El resto de los imputados son: Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo, Andrés Fernando Charpenet y Raúl Ignacio Mermet.

El origen, según fuente de la investigación, fueron dos denuncias iniciales de personas que alcanzaron la mayoría de edad, que denunciaron ser abusadas y prostituidas cuando eran menores. Luego se sumaron tres denuncias más. Las víctimas tenían, al momento del delito, entre 14 y 11 años.

Marcelo Corazza al momento de ser detenido en la mañana de este lunes 20 de marzo

Como resultado de los allanamientos, se incautaron elementos de interés para la causa y fueron detenidas cuatro personas, una de ellas el histórico productor de Telefe quien desde hace meses está en el detrás de escena del reality. En los domicilios se secuestraron celulares, notebook, discos externos, cassetes VHS, pendrives y tablets. Los detenidos quedaron alojados en calidad de incomunicados a disposición de la Justicia que los indagará en las próximas horas.

Seguir leyendo: