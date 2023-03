Gran Hermano: la estrategia de Martina para desestabilizar a Julieta en su reingreso a la casa

Gran Hermano: el plan de Martina para desestabilizar a Julieta en su reingreso a la casa

El 27 de marzo terminará el reality Gran Hermano 2022 por la pantalla de Telefe, luego de cinco meses de competencia. Este domingo se llevó a cabo una nueva gala de eliminación en la que los televidentes debían elegir quién abandonaba la casa entre Nacho, Julieta y Romina, luego de que Marcos quedara afuera de la placa por haber ganado la prueba del líder.

Finalmente, Santiago del Moro anunció que Romina debía abandonar la casa, con el 57,69% de los votos frente al 42,31% de Nacho. Más tarde, el conductor sorprendió a los participantes al leer un comunicado que esta dentro del sobre rojo: “Gran Hermano tomó la decisión de invitar esta semana durante unos días, ¿saben a quién? Me parece espectacular la decisión que tomó Gran Hermano. Invitó a los tres primeros eliminados, es decir, mañana entra Holder, entra Martina y entra Mora. Los primeros que se fueron vuelven a entrar a hacer campaña. Me parece espectacular, ahí están las valijas”.

Antes de volver a la casa, Martina grabó un video para sus seguidores de Instagram y dio a conocer la estrategia que realizará en estos días: “Ahora sí, no lo podía contar. ¡Qué divertido! Se viene una semanita muy polémica. No saben lo contenta que estoy. Lo sabía hacía unos días pero tenía miedo de que hubiera un cambio de último momento entonces no quería contarlo”.

Martina de Gran Hermano reingresa a la casa más famosa del país

También la profesora de Educación Física reveló el plan que ideo contra Julieta: “Para todos los que me preguntan a Julieta le voy a llevar un pañal...”. “¿Qué más puedo hacer?”. De esta manera, dejó en claro que intentará desestabilizar a su compañera en estas instancias finales.

En la emisión de este lunes, Romina debatirá sobre su paso por el reality. Más allá de que hay una enorme expectativa por escucharla, este lunes ocurrió una noticia que acaparó la atención de los medios de comunicación: detuvieron a Marcelo Corazza, uno de los productores de Gran Hermano, en el marco de una investigación sobre corrupción de menores

El ganador de la primera edición del reality, en 2001 quedó demorado luego de que se realizó un allanamiento en su domicilio ubicado en Tigre por el personal de la División Trata de Personal de la Policía de la Ciudad. Según pudo saber Teleshow, la investigación realizada por la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad duró seis meses bajo las órdenes del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48 a cargo del Dr Sánchez Sarmiento, Secretaría N°145 a cargo de la Dra María Bobes, en el marco de una causa iniciada e investigada por el fiscal de instrucción Patricio Lugones.

Los procedimientos se dieron en la calle Carlos Pellegrini al 500, España al 400 y Bernardo de Irigoyen al 500 (todos en General Rodríguez); en Entre Ríos al 500 (General Pacheco); Montes de Oca al 300 (Tigre, vivienda que pertenecería a Corazza) y Ralph Haupt al 1700 (Oberá, provincia de Misiones). El resto de los imputados son: Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo, Andrés Fernando Charpenet y Raúl Ignacio Mermet.

El origen, según fuente de la investigación, fueron dos denuncias iniciales de personas que alcanzaron la mayoría de edad, que contaron haber sido abusadas y prostituidas cuando eran menores. Luego se sumaron tres denuncias más. Las víctimas tenían, al momento del delito, entre 14 y 11 años.

Como resultado de los allanamientos, se incautaron elementos de interés para la causa y fueron detenidas cuatro personas, una de ellas el histórico productor de Telefe quien desde hace meses está en el detrás de escena del reality. En los domicilios se secuestraron celulares, notebook, discos externos, cassetes VHS, pendrives y tablets. Los detenidos quedaron alojados en calidad de incomunicados a disposición de la Justicia que los indagará en las próximas horas.

