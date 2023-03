La salud de Raquel Mancini: deberá hacer rehabilitación, luego de su internación en terapia intensiva

Raquel Mancini recibió el alta este viernes por la noche

Después de estar seis días internada en terapia intensiva, Raquel Mancini recibió el alta este viernes por la noche. La exmodelo había sido ingresada de urgencia el domingo pasado al Hospital Fernández luego de desmayarse en su departamento y pasar más de 12 horas tirada en el suelo, sin poder moverse y con el aire acondicionado encendido.

“Mi hija estuvo al borde de la muerte”, reveló Norma, su mamá, en una breve charla que mantuvo con el programa televisivo Intrusos. Según contó Marcela Tauro, el delicado cuadro por el que ingresó Mancini al hospital tuvo relación con una baja de potasio, con una dieta extrema y con la práctica excesiva de ejercicio físico en plena ola de calor y en poco horarios convenientes.

Gonzalo Vázquez, cronista del ciclo de espectáculos de América, desde la puerta del centro de salud ubicado en Palermo, explicó que a Mancini le dio el alta por su evolución favorable y consecuencia de su positiva reacción al tratamiento.

En el pasado Raquel Mancini ya fue noticia por sus problemas de salud, la mayoría de ellos derivados de sus intervenciones estéticas. En 1996 permaneció algunos días en coma profundo luego de una descompensación sufrida durante la práctica de una lipoaspiración. Poco tiempo después se tuvo que someter a una operación en el intestino delgado por una úlcera generada por el estrés.

Raquel Mancini

En declaraciones anteriores, Raquel había hablado de sus cirugías y de los problemas que tuvo con su boca: “Me puse lolas y me apliqué colágeno en los labios, una decisión equivocada y de la cual supe reírme con el tiempo y a lo que luego siguieron los brackets. Ahora ya se reabsorbió y mi boca está como antes. Después de la mala experiencia que tuve cuando me hice la lipo no volví a operarme. Y si lo tuviese que hacer nuevamente, sería más cuidadosa”, estimó.

En 2008, tuvo un accidente mientras preparaba su participación en Patinando por un sueño. Antes de su debut, se fracturó la tibia y el peroné, además de romperse los ligamentos. Además, tuvo que lidiar con una internación en el año 2016 por una neumonía y un cuadro de Gripe A que la tuvo en grave estado.

“Es algo positivo, le agradezco a Dios, es un milagro, la gente se muere de Gripe A. Hay casos que con la actualidad se tapan, hay que vacunarse, no es joda... Estoy feliz de que Dios me dio esta segunda oportunidad y no lo voy a dejar pasar por nada, voy a vivir a full”, había señalado Raquel a Teleshow en aquella oportunidad. Por estos sucesivos inconvenientes hace tiempo ya que se alejó de los medios, donde fue figura de la televisión, el teatro y tapa de revistas en innumerables ocasiones.

