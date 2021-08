Mar Tarrés: “Nadie en su sano juicio quiere ser obeso en un mundo donde ser flaco es un privilegio”

Mar Tarrés participó en ShowMatch (Foto: Franco Fafasuli)

Mar Tarrés tuvo mucha exposición por su participación en La Academia, ShowMatch, el ciclo que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla de El Trece. Aunque quedó eliminada del certamen, la joven cordobesa logró adquirir mucha popularidad. Ya alejada de la televisión, realizó una extensa publicación para homenajear a su padre a través de su cuenta oficial de Instagram. Asimismo aprovechó para contarles a sus seguidores sobre la discriminación que sufrió tanto ella como su familia por tener sobrepeso.

“¡Feliz cumple al cielo! Hoy no tenía ganas de subir esta foto porque siempre que lo hago tengo que estar borrando comentarios hirientes, pero es mi papá y ¡fue la persona más increíble del mundo y se merece este y mil homenajes más! Con mis hermanas sufríamos un montón las burlas en la puerta del colegio cuando él nos iba a buscar y ahora lo sufro yo de grande en mis redes, por eso soy activista body positive, porque cargar con kilos y/o enfermedades es nuestro problema, ¡pero que a vos te moleste es el tuyo! ¡Resuelvan en ustedes los que les molesta de los gordos!”, escribió en la red social.

El posteo de Mar Tarrés en Instagram sobre su lucha para terminar con la discriminación hacia las personas con sobrepeso

También, Tarres aprovechó para dejar en claro su postura y habló de los problemas que sufren: “Los activistas no buscamos normalizar la gordura si no a la gente gorda. Lo anormal es que tengamos que pasar nuestras vidas buscando ser aceptados, incluidos social y laboralmente. Anormal es que tengamos que vivir dando explicaciones de nuestro cuerpo y nuestra salud e intentando convencer a todo el mundo que si queremos ser delgados y que no somos gordos por elección. Anormal es no conseguir ropa en nuestro talle, no tener baños de nuestros tamaños, asientos de aviones, restaurantes, colectivos, etc. Anormal es ir al médico por un dolor y que te diga que tenés que bajar de peso, sin ni siquiera hacerte un chequeo para descartar un cáncer, por ejemplo. Anormal es no entender que ser gordo es un tipo de metabolismo y detrás de la gordura hay millones de causas diferentes. Anormal es relacionar la belleza solo a cuerpos delgados”.

“¿Entonces ustedes me van a seguir diciendo que no normalicemos la gordura? Es como no querer normalizar a la gente que tiene cáncer, ¿suena feo no? Es no normalizar a las personas que lo padecen. Nosotros los gordos somos personas ‘normales’, no querer normalizar la gordura es no querer normalizarnos, es no querer visibilizarnos. Somos reales, existimos, somos casi 55% de la población”, afirmó Mar en la publicación que hasta el momento tuvo más de 42 mil likes y casi 3 mil comentarios.

Por último, Tarrés reflexionó: “¡Ser gordo es factor de riesgo de otras enfermedades graves! Anormal es que profesionales de la salud sigan usando la palabra ‘obesidad’ qué significa persona que come para engordar. Nadie en su sano juicio quiere ser obeso en un mundo donde ser flaco es un privilegio por eso lo correcto es decir ‘gordo’ y gordo no debe significar un insulto es un tipo de cuerpo”.

