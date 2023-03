La impactante transformación de Benjamín Vicuña para su nuevo personaje: “Debe ser la película más difícil de mi vida”

Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña sorprendió con una impactante foto sobre su rotundo cambio de look para un nuevo proyecto: el actor chileno será el protagonista de El silencio de Marcos Tremmer, una película dramática de Miguel García de la Calera para la cual debió modificar por completo su apariencia. Según las imágenes que él mismo compartió en sus redes sociales, se lo vio calvo, como si se hubiera rapado o afeitado se cabeza.

“Debe ser la película más difícil de mi vida, es un proyecto muy importante, un drama que me tiene comprometido. Peliculón”, definió el actor en diálogo con TiempoX de Chile, y haciendo énfasis en el rol de su personaje: “La transición, el viaje, de un tipo que tiene que lidiar con el dejar partir, la vida y la enfermedad”.

Y, sobre la sinopsis del largometraje cuyo rodaje comenzó hace una semana en Uruguay, reflexionó: “Más que tocarme de cerca creo que a mi edad he vivido cosas fuertes que me han marcado y, en este caso, la película habla de cosas dolorosas que, bueno, sí me debo hacer cargo, son cosas que suceden”. Se trata de una coproducción entre España, República Dominicana, Uruguay y Argentina y el actor será el protagonista junto a Adriana Ugarte y Félix Gómez.

Así las cosas, Benjamín Vicuña invitó a sus casi tres millones de seguidores de Instagram a que conozcan un poco la intimidad de un rodaje. En este caso, más específicamente es el pre rodaje, es decir todo lo que conlleva los días antes de comenzar la filmación que, en esa oportunidad, tendrá tres locaciones.

En la primera foto que compartió se ve que su impactante nuevo look y el cambio que le hicieron desde el equipo de arte y maquillaje en su fisionomía. Allí luce completamente rapado, como si se hubiera afeitado la cabeza. En tanto, resta aclarar que se trata de una capa de látex que le colocaron sobre su cabeza con la que le taparon por completo su cabellera, logrando el impacto visual que querían: que luciera como si no tuviera pelo.

Benjamín Vicuña mostró su transformación para su nuevo personaje

Sin embargo, no se trata de un radical cambio de look que hizo el actor para la película, sino que fue un trabajo con el equipo encargado de su estilismo, maquillaje y peluquería que demandó varias horas en el set de rodaje. Los encargados de cambiar por completo la apariencia de Benjamín Vicuña fueron la maquilladora profesional Yamila Gedler, -que también es especialista en implantación de prostáticos en maquillaje de cine y televisión- y el maquillador y estilista artístico Henry Gómez, a quienes el actor chileno mencionó en sus posteos.

Por caso, uno de ellos compartió la foto de Vicuña y agregó: “¡Amo! Tremendo trabajo vamos a hacer en equipo”.

Luego, el actor mostró la foto desde adentro del área de vestuario, en donde se veían varios percheros con incontables distintos de mudas, además, bolsas con ropa y todo tipo de calzado. En otra imagen que publicó, se lo ve sentado en su escritorio sobre la ventana, con vista a la ciudad. Y en la mesa se ven tres guiones resaltados con la letra que le corresponde a él. También está el fibrón con el que destaca su parte, hay lentes de ver y dos fotos que lleva consigo a todas partes: en ambas esta junto a sus hijos.

Otra de las fotos que subió Benjamín Vicuña sobre el pre rodaje de "El silencio de Marcos Tremmer"

El vestuario para todo el elenco de "El silencio de Marcos Tremmer"

El silencio de Marcos Tremmer también tendrá escenas de rodaje en Argentina, República Dominicana y España y durará alrededor de seis semanas, tiempo en el cual Benjamín Vicuña viajará en la medida que pueda a Buenos Aires para ver a sus hijos (Bautista, Beltrán y Benicio, de su primera relación con Pampita, y Magnolia y Amancio, de su pareja con Eugenia la China Suárez). Por caso, este lunes a primera hora, compartió una foto en su cuenta de Instagram mientras acompañaba al colegio su hija menor.

El guion de la película está a cargo de Javier Dampierre y Ricardo Urroz, y también completan el elenco Honey Estrella, Irene Ferreiro y Mirta Busnelli.

La ficción cuenta la historia de Marcos Tremmer, un exitoso publicista uruguayo que vive en Madrid y está muy enamorado de su mujer, Lucía. Un día, el hombre es diagnosticado por una enfermedad mortal y su esperanza de vida es de pocos meses. Con el fin de proteger a su esposa, toma la decisión de ocultar su cuadro y alejarla. Lo que lo obliga a plantearse si él tiene derecho a decidir por ella, y lo llevará a contradicciones dolorosas, pese a que tiene la convicción de que está actuando de manera correcta.

Mientras continúa el rodaje de esta nueva película, el actor se prepara lo que será el resto de su año laboral que contará con distintos estrenos: la serie La Voz Ausente, basada en el libro de Gabriel Rolón, junto a Gimena Accardi y Jazmín Stuart, y que se emitirá por Star+, la segunda temporada de Limbo, que protagoniza junto a Julieta Cardinali.

