Benjamín Vicuña sorprendió con un altar para su hija Blanca y conmovió a sus seguidores

Benjamín Vicuña mostró el altar que dedicó en su casa a su hija Blanca y conmovió a sus seguidores (Video: Instagram)

Desde que su nena Blanca murió el 8 de septiembre de 2012 a los 6 años, Benjamín Vicuña no deja pasar ningún 8 de cada mes para recordarla. Fruto de su relación con Pampita Ardohain, su hija falleció producto de una neumonía hemorrágica en Chile, luego de un viaje a México.

Lo que parecía que serían unos días de descanso idílicos cambiaron rotundamente cuando la niña comenzó a sentirse mal. Al principio, sus padres pensaron en un resfrío, pero el cuadro empeoró y decidieron adelantar el regreso a Chile, adonde residían por aquellos años.

El 30 de agosto Blanca fue internada en la Clínica Las Condes. Todo era incertidumbre: los médicos no encontraban un diagnóstico preciso, pero la noticia ya había trascendido y eran dos los países que estaban en vilo por su salud. Tanto argentinos como chilenos estuvieron días enteros rezando por ella.

“Luego de estar nueve días internada en la Clínica Las Condes y como consecuencia de una neumonía hemorrágica que ocasionó una falla multisistémica, fue confirmada la muerte de Blanca Vicuña Ardohain”, publicaron los medios trasandinos. Más tarde llegaría el comunicado oficial de la familia: “Agradecemos el cariño y apoyo para Blanca, se fue rodeada de amor y luz. Viviremos nuestro dolor en la privacidad de la familia, amigos y con la energía que nos han enviado cientos de personas. Infinitas gracias”.

Benjamín Vicuña mostró el altar que dedicó en su casa a su hija Blanca y conmovió a sus seguidores (Foto: Instagram)

Desde ese momento, a ambos les costó mucho superar la pérdida de su hija y, si bien cada uno emprendió caminos diferentes a nivel sentimental - Benjamín tuvo dos hijos con la China Suárez y Carolina se casó con Roberto García Moritán y se convirtieron en papás de Ana - el recuerdo de Blanquita está siempre presente en sus corazones.

En esta oportunidad, el actor chileno decidió homenajearla mostrando en sus redes sociales un pequeño altar que dispuso en una parte de su casa. Junto a una foto de su nena, sobre un espejo, encendió dos velas blancas adelante de la imagen. Para ambientar el momento, puso la canción Niña bonita, de Dstance.

La letra es tan emotiva que la publicación conmovió a sus seguidores. “Niña bonita, sonrisa de princesa que es una obra maestra de los pies a la cabeza. Risa perfecta, tan simple y tan coqueta, por más que ella se esconde la delata su belleza. Y me pregunto qué pasaría si yo le canto esta canción, te digo lo que siento. ¿Qué dirías si tú escoges una estrella vuelo alto y voy por ella?”, dice un fragmento del tema.

Benjamín Vicuña mostró el altar que dedicó en su casa a su hija Blanca y conmovió a sus seguidores (Foto: Instagram)

Hace unos días, Vicuña sorprendió al contar que homenajeará a su hija blanca con un libro. “Esto es lo más personal que he hecho”, aseguró sobre el proyecto, que es una manera de transformar el dolor y el duelo. Así lo reveló cuando brindó una entrevista al diario El mundo de España, en donde habló sobre su trayectoria actoral, el próximo lanzamiento de perfumes y el proyecto más importante para él, que es el lanzamiento de su libro para su hija.

“Estoy escribiendo un libro sobre ella... Tiene que ver con la transformación del dolor y el duelo de mi hija”, comenzó diciendo. Después, aseguró que esto es de lo más personal que hizo en su trayectoria: “Suelo esconderme detrás de los personajes que hago. Pero esto de escribir ha sido catártico y necesario”.

Para concluir, el actor terminó: “Es un homenaje gigante y, a la vez, un salvavidas para muchas personas, familias y padres que han atravesado lo mismo que yo... Que, por momentos, no se ve la luz. No se ve el otro lado del río... Y creo que estos libros sanadores o de autoayuda pueden ser de gran ayuda. Y yo decidí hacerlo porque me escribía mucha gente. Inevitablemente, me transformé en un embajador del dolor”.

Seguir leyendo: