Benjamín Vicuña se reencontró con Gonzalo Valenzuela y sus hijos, Silvestre y Alí

Benjamín Vicuña y Gonzalo Valenzuela

Benjamín Vicuña viajó a Uruguay para disfrutar de unas merecidas vacaciones de verano como lo hacen muchas figuras del espectáculo. En Punta del Este, celebró el año nuevo en compañía de algunos de sus hijos: Benicio, Beltrán, Magnolia y Amancio. Su hijo mayor, Bautista pasó esta fiesta con su mamá, Pampita Ardohain. En su cuenta oficial de Instagram, el actor chileno posteó una emotiva foto familiar: “Unidos por un 2023. Felicitaciones y buen año para todas y todos”.

En el país vecino, el artista aprovechó también para reencontrarse con su amigo y colega, Gonzalo Valenzuela. En esta oportunidad, el ex de Juana Viale estuvo acompañado por sus hijos, Silvestre y Alí. De esta manera, las dos familias pasaron un momento inolvidable en el arranque del nuevo año.

Benjamín Vicuña con sus hijos celebró el año nuevo

En las fiestas navideñas, Benjamín las celebró junto a su ex, la China Suárez. Cuando se separaron, los actores tuvieron algunos enfrentamientos escandalosos, pero con el paso del tiempo lograron recomponer el vínculo por el bienestar de sus hijos. De esta manera, dejaron atrás sus diferencias y se reunieron para festejar este día con sus hijos.

Cabe recordar que el 2022 no fue un año fácil para Vicuña. En septiembre pasado tuvo que afrontar la muerte de su papá, Juan Pablo, y para esa misma fecha, apenas unos días antes, se cumplieron diez años de la pérdida de su hija mayor Blanca, fruto de su relación con Pampita Ardohain. Entre tantos hechos tristes, el chileno también decidió separarse de su pareja, Eli Sulichin, tras ocho meses de relación.

Benjamín Vicuña se reencontró con Gonzalo Valenzuela

Pero en su cumpleaños número 44, el actor decidió celebrarlo introspectivamente. Fiel a su estilo poético, se autoescribió un tierno mensaje por las redes sociales en donde dejó en claro que se siente feliz en esta etapa de su vida. Sobre una foto suya de cuando era un nene - muy parecido a su hijo Benicio - Vicuña arrancó su mensaje diciendo: “Tengo un nombre y una historia. Tengo un niño que se asoma en el reflejo del espejo. Tengo una identidad que aún no termino de dimensionar, tengo 44 años de respirar y habitar este cuerpo”

Un poco más adelante, el actor se refirió a sus afectos, a los presentes y a los que ya no están con él, y agregó: “Tengo el recuerdo de navidades felices y otras no tanto, tengo amor en el cielo y en la tierra, tengo tanto que no sé donde guardar y me falta tanto que no sé por donde empezar. Quiero brindar por los dientes de leche, por las bicicletas robadas y las pasiones perdidas. Quiero celebrar la vida que es un viaje maravilloso lleno de curvas peligrosas, quiero abrazar al chico de la foto y decirle: “tranquilo, todo va a estar bien”.

Ya para terminar, el exmarido de la China Suárez, se mostró optimista frente al futuro y al presente que está viviendo. “Quiero mirar el futuro con los ojos del señor de la foto y que sigan entrando a cuadro planeadores, cebras y ballenas. Quiero compartir mi vértigo por el trabajo que me alimenta, quiero decir que hoy decido ser feliz. Feliz cumpleaños, Benjamín”, se felicitó.

Benjamín Vicuña disfruta de sus vacaciones en Punta del Este





