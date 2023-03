Grave denuncia contra Camila por maltrato animal antes de entrar a Gran Hermano

El video de Camila que despertó polémica sobre el trato a su gato

Apenas cinco participantes quedan en la casa de Gran Hermano, de los cuales cuatro se encuentran en placa, con posibilidades de abandonar a pocas semana de la finalización del reality. Así las cosas, las estrategias de los círculos de fanáticos de cada uno de ellos es encontrar las debilidades del otro, los pasos en falso que hayan dado. Cualquier excusa es buena al momento de justificar un voto en contra de alguno de los oponentes.

Sin embargo, lo que ocurrió en las últimas horas fue mucho más allá de algún comentario o video editado. A través de las redes sociales comenzó a replicarse un viejo video publicado por Camila Lattanzio en su cuenta de TikTok que despertó polémicas por el trato a su gato.

Las imágenes no dejan lugar a dudas, allí puede verse a la actual participante del ciclo con el gato agarrado entre sus manos, sin dejarlo moverse, en momentos en que él ofrece resistencia e intenta escapar de la situación. Ella, en tanto, manipula su cabeza y le implora que sonría y poniéndole la cara en primer plano, le pide que pose para la cámara.

“Ay, Dios, sos tan agresivo siempre”, le dice ella, en un instante en que él trata de zafar de sus brazos y salir de la situación. “Dale un beso a mamá”, continúa ella, para luego el animal morderle la boca. “Chicos, ¿ustedes tuvieron un gato así de loco?”, cuestiona a la cámara. “No podés ser tan enfermo, flaco”, agregó para luego hacerlo “bailar al ritmo del clásico del reggaetón El gato volador. “Sonreí para la cámara, mi amor, tenemos que hacernos famosos de algo”, insistió la joven de Ituzaingó, y le estiró la piel de su cabeza.

En la siguiente escena, la cantante que mantiene a su mascota en primer plano, le estira la piel mientras le dice: “Hagamos caras... ¡ay, sos un agresivo!”. Mientras tanto, el animal intenta escapar de la situación. Sin dudas, este tipo de imágenes al comenzar a difundirse no pararon de replicarse en las redes sociales, y el repudio a sus actitudes fue generalizado, logrando una masiva denuncia en las redes.

El enfrentamiento entre Julieta y Camila de Gran Hermano

“Camila maltrata a su gato, lo insulta, lo revolea, le tironea la piel y se ve cómo lo ahorca. Esta piba no puede estar en Gran Hermano, ¿dónde están los proteccionistas que tanto hablaron de Julieta? Acá hay videos”, detalló uno de los comentaristas, en tanto que otro explicó que “no puedo ver esto me lastima”.

Pero no fueron los únicos, claro, ya que ese tipo de expresiones comenzaron a repetirse: “Me da mucha bronca este video. Camilan andate ya, no podés tratar a un gatito así. Dios mío”; “Sea Camila, Julieta o cualquier otra persona lo que ella está haciendo al gato no se hace y punto. No quieran defender lo indefendible”, cierra otra de las comentaristas.

Si bien no hay fecha confirmada para la finalización del ciclo (se especula que puede ser el 27 de marzo), Gran Hermano se encamina por la recta final. Ya queda muy poco para saber quién será el gran ganador del reality, y el afortunado que se corone con los 15 millones de pesos y una casa.

Así las cosas, tras la última nominación del pasado miércoles, la placa final quedó conformada por Camila, Marcos, Julieta y Romina, y como ya no existe la posibilidad de que el líder (que esta semana fue Nacho) salve a uno de los participantes, será la definitiva. El domingo, tras el voto del público mediante, uno de ellos tendrá que despedirse y dejar atrás su sueño de convertirse en un Gran Hermano.

