Qué dijo Mario Pergolini luego de que Alfa asegurara que trabajaron juntos vendiendo tiempos compartidos

Entrevista a Alfa: “Mi primer trabajo fue con Mario Pergolini vendiendo tiempos compartidos" (Video: Teleshow)

De más está decir que Walter Santiago -popularmente conocido como Alfa- se convirtió en uno de los personajes más populares de la última edición de Gran Hermano, cuya salida derivó en un incesante pasar por todos los canales para contar no solo su experiencia, sino también detalles de su pasado, del vendedor de autos, del fanático de los fierros y el que tiene un millón de amigos en el mundo del arte y el espectáculo.

Tan fuerte fue la reacción de los fanáticos por su eliminación que el martes por la noche derivó en un nuevo ingreso en la casa más famosa del mundo para ser parte de una misión de la que todavía no se reveló ningún detalle. Amado u odiado, su presencia no pasa inadvertida, y sus declaraciones tampoco, como quedó en claro luego de la charla exclusiva que tuvo con Teleshow el último fin de semana.

En diálogo con Tatiana Schapiro, el exparticipante reveló: “Mi primer trabajo, aunque no lo creas, fue con Mario Pergolini vendiendo tiempo compartido. Preguntale. Nos matábamos de risa, no hacíamos nada. Entré por los famosos avisos del rubro de empleo del famosos diario que se decía ‘salís con el diario abajo del brazo’”.

Tras esas declaraciones, quien se refirió al tema fue el propio Pergolini, que se tomó unos minutos del aire de su programa Maldición, va a ser un día hermoso, emitido por Vorterix, para hablar sobre su pasado como vendedor y su supuesto conocimiento del participante. Además, aprovechó para dejar unos filosos comentarios.

Pergolini le responde a Alfa de Gran Hermano (Video: " Maldición, va a ser un día hermoso", Vorterix)

“Estaba en mi casa el fin de semana y viene Matías, mi hijo, y me dice ‘¿vos conocés a Alfa?’”, relató el conductor, quien aseguró que no estaba al tanto de las instancias del reality y no registraba la presencia del participante, más allá de conocer su nombre. Entonces, el joven le mostró la entrevista de Teleshow, que desembocó en una enumeración de personas con las que había trabajado en algún momento.

En ese instante, su ladero en el ciclo, Ignacio Del Corral, expresó: “Mario, tenemos a Pachu, a Pablo, Listorti, Feudale, Juan Castro, toda la generación CQC, Andy, toda...”, momento en que el conductor lo interrumpe: “Tognetti, sí, ¿está vivo o se cumplió mi deseo?, ah, perdón, perdón... mis disculpas”.

“Y ahora sumamos a Alfa dentro de ese gran olimpo”, agregó Del Corral, para que luego Pergolini se exprese al respecto: “Vendí tiempo compartido en una empresa. Yo estaba en esa época en Radio Continental. A los 16 ya trabajaba en radio, pero no me alcanzaba para vivir y vendí tiempo compartido. Trabajé ahí en la época que dice Alfa”. Y al ser consultado sobre si realmente conoce al ahora ex Gran Hermano, la respuesta fue directa: “Entiendo que sí”.

“No me acuerdo ni de compañeros del colegio, para que te des una idea. La verdad es que no sé quién sos, te pido mil disculpas, es un problema cerebral”, se justificó el conductor, al que luego se le mostró una fotografía del participante de Gran Hermano de joven y disparó: “Creí que estábamos viendo una porno de los ‘70, ok, ok”.

“Ni me acordaba que había vendido tiempo compartido, si este señor no lo sacaba adelante... no estaba en mi cabeza, incluso da la dirección donde fue y era ahí”, expresó Mario Pergolini para luego derivar en otra anécdota: “Tenía un jefe, y un día cuando estoy armando un programa y me falta uno para armar, me dice ‘yo tengo un pibe que se va a recibir en el politécnico, el de periodismo, es muy bueno, sabe mucho de música’ y le expliqué que yo quería hacer un programa de música y me presenta a Ari Paluch. Y yo empiezo a trabajar con Ari porque él que era jefe mío en ese lugar me lo presenta, y yo quería irme de Radio Belgrano donde estaba para hacer algo más mío. Y con él grabamos el primer piloto”.

