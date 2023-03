Gran Hermano: Camila y Julieta tenían una fuerte discusión por la visita de Alfa y cortaron la transmisión

El enfrentamiento entre Julieta y Camila de Gran Hermano

Cinco son los participantes quedan en juego en Gran Hermano tras cinco meses de convivencia, y las pelas que podía haber en un principio quedaron a un costado teniendo en cuenta de nada sirve el enfrentamiento siendo tan pocos, y con pocas personas con las que refugiarse. Así, en medio de ese ambiente de paz, es que se produjo un ingreso que revolucionó la casa y alteró a los presentes.

Una valija fue puesta justo en el portón de entrada, hecho que desató la incertidumbre de los hermanitos, que comenzaron a acercarse, temiendo con lo que se encontrarían. Y allí se produjo la aparición: Alfa, vestido de elegante traje y un pañuelo negro al tono, afeitado y más flaco hacía su reingreso en la casa provocando las más variadas reacciones. Mientras Camila corrió a abrazarlo y dejó en claro a base de gritos cuánto lo extrañaba, otros fueron más cautos.

Pero sin dudas los ojos estaban puestos en cómo reaccionaría Romina, una aliada del ex participante en un comienzo, para luego derivar en una confrontación que recién terminó cuando éste fue expulsado por el voto del público. Así, en medio de su regreso, el saludo entre ellos consistió en un abrazo en silencio.

“¿Que haces acá'”, le preguntó la ex diputada tras el abrazo. “Me vine a casar”, dijo Alfa haciendo alusión a su atuendo. “¿Te quedas unos días con nosotros? Estas cambiado”, le insistía Camila. Pero él explicó: “No puedo contar nada”. Y, después de conocer a los perritos, fue a la habitación a ver cómo estaba su cama. Sorpresivamente, en ese momento Julieta entró en un ataque de llanto preguntando si Walter volvía a participar ahora que el reality estaba llegando a la instancia final.

Alfa entró a Gran Hermano con una misión

Después de recorrer las instalaciones, estar un tiempo en el confesionario para comentar su sentir y tomar un café en la cocina con los chicos, mientras todos los jugadores intentaban sacarle alguna información, Alfa ubicó su valija junto al televisor, cantó un rato el tema De nada sirve junto a Camila y conversó con todos. “Levante la mano los que quieren que Alfa se quede”, pregunto del Moro minutos más tarde. Marcos y Camila alzaron la suya, pero los restantes tres no. Entonces, saludó a uno por uno y se fue de la casa. Finalmente, el conductor les anunció a los jugadores que recién mañana miércoles descubrirán qué contenía la valija de Walter. “Ahí hay algo muy importante”, les informó.

Tras su salida, volvió el desconcierto, la sensación de que por esa puerta podría volver a entrar cualquiera de los demás ex participantes e incluso volver a ser parte del juego y continuar extendiendo su duración, que ya comenzó a pesar en la mente de todos lo que allí se encuentran.

En medio de ese intercambio de opiniones sobre lo vivido fue que se produjo un cruce en la cocina que protagonizaron Julieta y Camila. “Me molestó lo que dijiste, Cami, me molestó la actitud que tuviste”, se plantó Disney ante la oriunda de Ituzaingó, mientras Romina y Marcos quedaban como espectadores de la charla.

“Cagándote de risa, diciendo ‘que vuelva Coti’, y me molestó esa actitud porque vos no sabés cómo se lo pueden tomar las personas. Las cosas pueden no tomarse de la misma forma que vos”, le explicó. Ante ello su interlocutora sólo expresó lo que sentia: “Yo me puse contenta porque volvió Alfa”.

Pero Julieta no terminaría ahí: “Vos sabés que yo no terminé bien las cosas con Alfa ni con Coti y que digas que vuelve ella cagándote de risa... a mí no me da risa. Y te estoy diciendo que a mí em molestó la actitud porque yo lo hubieta tratado más...”. Y en ese instante se produjo un nuevo corte en la señal de Pluto, hecho que ocurre cada vez que los ánimos se caldean o que se filtra algún tipo de información al aire.

