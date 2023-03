Nuevos cambios en Gran Hermano, a semanas de la final: quién obtuvo el liderazgo y qué beneficio perdió

Gran Hermano: Nacho es el líder de la semana y quedó entre los 4 finalistas

En la gala de Gran Hermano del martes por la noche se vio en vivo la definición de la prueba del líder. Antes, por la tarde, habían jugado todos los participantes que buscan llegar a la final del programa más visto de la televisión argentina. Así las cosas, divididos en dos grupos, Nacho le ganó a Marcos y a Camila, y Romina hizo lo propio con Julieta.

El desafío de esta semana era aguantar el mayor tiempo posible sobre una suerte de reloj en el que se paraban y se sostenían con unas agarraderas. En determinado momento, cuando Gran Hermano les indicaba, debían quedarse agarrados con una sola mano. Una prueba de coordinación a la que Nacho y Romina llegaron a la final que se vio por la noche. Y el joven terminó imponiéndose sobre la exdiputada.

Desde que comenzó el certamen hasta ahora, quien resultaba ganador, era el líder de la semana y contaba con dos beneficios: tenía inmunidad, que significaba que sus compañeros no podían nominarlo y pasaba directamente la semana próxima; y también debía salvar a uno de los participantes que estaba en placa. Sin embargo, a semanas de la final del reality -cuyo último programa se emitirá el lunes 27 de marzo- las reglas cambiaron, y así lo anunció Santiago del Moro, a través de un comunicado de Gran Hermano.

Luego de que sus compañeros felicitaran a Nacho, el conductor convocó a los participantes al sillón frente al televisor para contarles los nuevos planes de aquí hasta que termine el reality. “Primero, quiero felicitar al nuevo líder. Nachito, groso, muy bien. Re complicado parecía, chicos. ¿Hacía mucho calor?”, preguntó a los finalistas. Y el joven respondió que sí, y que además le habían transpirado las manos durante la competencia, lo que le dificultaba a la hora de poder agarrarse con fuerza. “Nacho, por favor, parate al lado del televisor porque te quiero decir algo”, agregó Del Moro y luego leyó un comunicado de Gran Hermano, aclarando que era tanto para los participantes como también para los televidentes que estaban viendo la transmisión en vivo.

“A partir de ahora no habrá más salvación en la casa. Y la próxima semana se jugará la última prueba del líder del ciclo”, aseguró el conductor y repasó: “Es decir, hoy vos lograste tu inmunidad, no podés rescatar más porque ya prácticamente no quedan jugadores en la casa. Y resta solamente una prueba más. Es decir -le retiró Del Moro a Nacho-, vos tenés el liderazgo de esta semana, lo que ya no puede hacer el líder es salvar porque ya prácticamente no queda nadie en la casa. Lo que sí te da Gran Hermano todavía es el beneficio de que vos tengas inmunidad para la nominación de mañana, Nachito. Así que vos sos inmune, este aplauso es para vos”.

Y destacó que de, esta manera, al no poder quedar nominado, el joven quedó “entre los mejores cuatro participantes del certamen”. “Te felicito, Nacho”, destacó y el joven recibió el aplauso de sus compañeros.

Luego, Santiago del Moro recordó que en la gala de nominación de esta noche habrá por lo menos tres participantes en placa. “Pueden ser cuatro, pero tres seguro”, aclaró y volvió a hacer énfasis en que tiene inmunidad y que quienes queden en placa irán directamente al voto telefónico y será el público quien decida qué integrante abandone la casa más famosa del país el domingo por la noche.

