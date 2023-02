Gran Hermano 2022: Marcos y Valentina idearon un plan estratégico para las próximas nominaciones

Gran hermano 2022: el plan estratégico de Marcos y Valentina para las próximas nominaciones (Video: Captura Pluto TV)

Desde que empezó Gran Hermano 2022, allá por el mes de octubre del año pasado, las cosas fueron cambiando tanto que ya parecen lejanas las situaciones cotidianas. Es que en la casa más famosa del país las circunstancias que se viven día a día cambian por completo el ánimo de los participantes y la dinámica del juego.

Por ese motivo, cada domingo cuando se va eliminado uno de los hermanitos que el resto de la casa puso en placa y el público decidió que saliera, el certamen de Telefe tiene que reacomodarse necesariamente a los integrantes que van quedando.

El último eliminado fue Walter Alfa Santiago y desde entonces, la casa es otra. Se vive un clima de mucha más distensión y no tanta pelea, ya que los últimos días el hombre sexagenario estaba en pie de guerra con su examiga Romina. Tanto fue así, que no lograron limar las asperezas entre ambos, a pesar que Walter le pidió disculpas a la exdiputada en más de una oportunidad.

Es que ella no le perdonó que Alfa la traicionara mencionando a sus hijas, adelante de todos los demás y diciéndole que se victimizaba con el rol de mamá que extraña a las nenas. “Mejor andate del juego va a decir el público si tanto las extrañás”, le dijo Walter en la habitación, cuando Romina estaba muy angustiada por no ver a sus hijas.

Gran hermano 2022: el plan estratégico de Marcos y Valentina para las próximas nominaciones (Foto: Captura Pluto TV)

Luego de ese episodio, las diferencias entre ellos fueron insalvables, y al hecho no ayudó la presencia de Camila, una de las nuevas incorporaciones del reality que se aferró a Alfa generando situaciones incómodas para los dos. El hombre de las bandanas dijo que la consideraba como a un hija, pero lo cierto es que demostraba tener un especial interés en ella, y algunas veces hasta llegó a acercarse demasiado a la joven de Ituzaingó, tanto que Gran Hermano los llamó al confesionario para preguntarles si sentían algo más que una amistad entre ellos.

Así las cosas, cuando Walter quedó eliminado del certamen, el juego cambió. Entraron dos perritos bebés, a quienes los integrantes bautizaron como Caramelo y Delmora, aunque a este último primero lo habían considerado un macho pero con el correr de los días se percataron que era una hembra y le cambiaron enseguida el nombre.

La última incorporación a la casa fue la visita de los familiares más cercanos de cada participante. En la noche del lunes, se produjo el ingreso inesperado de Camila, la hermana de Julieta, Gladys, la mamá de la Tora, Rodolfo, el padre de Nacho, Florencia, la hermana gemela de Camila, Valentina, la hermana de Marcos y Fabián, el sobrino de Romina.

Todos ellos entraron a darle cierto aire fresco a los propios participantes y al juego en sí mismo, ya que al quedar solo seis, las conversaciones ya no se hacían tan entretenidas. Desde que los familiares se hicieron presente en la casa más famosa del país los ánimos de todos cambiaron.

Gran Hermano 2022: la sorpresa de los familiares que emocionó a todos (Foto: Captura Gran Hermano 2022, Telefe)

Después de un día de disfrutar de su compañía, Santiago Del Moro les anunció que en la noche del miércoles tendrán que nominar a uno de los familiares para que abandone el juego y que los demás irán saliendo paulatinamente en los próximos días de la semana. El familiar que más votos reciba tendrá que irse y el que menos puntos tenga, le dará la inmunidad al participante correspondiente de Gran Hermano.

En ese contexto, las cámaras de Pluto TV lograron captar una conversación a solas entre Marcos y su hermana Valentina. Ella le dijo: “No me quiero ir porque me quiero quedar con vos, pero más duele sacarle un familiar a ellos”. Entonces, el salteño le respondió: “Es re feo, prefiero que me nominen a mí antes que a vos”. Valentina se quedó mirándolo fijo y sin poder conversar nada abiertamente, se quedaron en silencio.

