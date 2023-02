La palabra de la supuesta amante de Lucca Bardelli, el novio de Julieta de Gran Hermano 2022

Romina Galera, la supuesta amante de Lucca Bardelli

Julieta Poggio contó que estaba en pareja con Lucca Bardelli apenas entró Gran Hermano 2022 (Telefe). En el reality, coqueteó con Marcos Ginocchio, pero finalmente decidió focalizarse en el juego para quedarse con el premio de 15 millones de pesos. Por otra parte, su novio estuvo involucrado en un escándalo y fue acusado de haberle sido infiel. Primero, se viralizaron unos supuestos unos chats íntimos con una mujer, llamada Romina Galera.

Quién es Camila Camarda, la hermana de Julieta Poggio que entró a la casa de Gran Hermano 2022 Es influencer y trabaja como creadora de contenidos en las redes sociales. Ingresó junto a otros cinco familiares para la instancia final de la competencia VER NOTA

Ahora, la joven contó más detalles del vínculo con Lucca en un ida y vuelta que tuvo con sus seguidores de las redes sociales. “Nos vimos cuando llegué a Buenos Aires y paré en Luján. Él me escribió y después buscó, pero recién llegaba de Madrid y no estaba enterada de que era novio de Juli. Estuve en otros países y no miraba GH”, señaló la influencer en sus historias de Instagram.

Romina habló de su vínculo con Lucca Bardelli

Además, Romina manifestó que no tendría problemas en encontrarse con Julieta o algún familiar para mostrarles lo escandalosos chats: “Sí, no tengo problema en juntarme y mostrarles todo, pero me gustaría que la madre y las hermanas la defendieran a ella, no a él... se ve que es más importante el juego. Una lástima por Juli”.

El grito del exterior que derivó en un tenso cara a cara entre Julieta y Camila por la fulminante en Gran Hermano 2022 Una alerta encendió la chispa en la casa y las chicas tuvieron una charla a solas en el living para aclarar la situación VER NOTA

También, una seguidora le comentó que era raro que Lucca no saliera a responderle. Entonces, con tono irónico, ella le respondió: “Jaja ¿y qué me va a decir?”. Luego, agregó: “Se borró de los programas y no fue más al piso. No le da la cara... yo no fui la única chica que se chamuyó”.

Lucca y Julieta de Gran Hermano

Romina habló de su vínculo con Lucca Bardelli

Cuando una seguidora la felicitó por “quemar” a infieles, Galera expresó su apoyo a la hermanita: “Me parece sincera y transparente, aparte de ser muy diosa... se merece otra cosa y pienso que se va a dar cuenta sola”. Luego, bromeó respecto a la posibilidad de que Julieta se anime a tener un affaire con Marcos dentro de la casa. “¡Es hermoso Marcos!”, opinó la joven entre risas.

Romina Galera

Durante la charla, Romina aprovechó para criticar a la familia Poggio por defender a Bardelli: “A la madre le encantan las cámaras y quiere facturar con las hijas... de chicas las preparó para estar en la TV, quiere que gane Ju y no le conviene que se distraiga, lo dijo en un programa. Por eso niega todo... es más importante la plata, la fama, que la reputación de la hija”.

Romina habló de su vínculo con Lucca Bardelli

Habló la supuesta amante de Lucca Bardelli

Esta semana, Julieta vive unas horas de tensión dentro de la casa porque recientemente escuchó unos gritos desde afuera que la alertaron sobre su relación con su novio. El episodio ocurrió cuando estaba en el jardín de la casa junto a su hermana, Marcos, Romina, Fabián (sobrino de la exdiputada) y Gladys, la madre de Lucila, La Tora. Mientras todos charlaban sobre la situación cotidiana, se escucharon gritos que tuvieron distintas interpretaciones. “Julieta, Lucca te cagó”, sostuvieron algunos, mientras que para la participante dijeron: “Julieta tiene apoyo”, según las palabras que ella misma le reprodujo a su hermana, quien se mostró sorprendida por el grito.

Sospechas de fraude en Gran Hermano 2022: los videos que sostienen la denuncia que circula en las redes Luego de que Romina, como líder de la semana, salvara a Julieta de la placa de nominación, comenzaron a circular las imágenes de lo vivido en las horas previas VER NOTA

No es la primera vez que circulan versiones de infidelidad de Lucca hacia Julieta, con la excepción de que ahora llegaron los rumores a los oídos de la participante que se encuentra aislada desde octubre, cuando ingresó a la casa. “Dejen de inventar boludeces, con Juli tenemos un amor muy real y muy sano. Nunca haríamos nada que le hiera al otro y sabemos el enorme valor que le damos a nuestra relación y a la persona que tenemos al lado. Sabemos la clase de persona que somos y que jamás nos haríamos daño. Así que basta de vincularme con boludeces y rumores que solo inventan ustedes”, dijo el joven cuando lo relacionaron con otras mujeres.

Romina Galera

Seguir leyendo: