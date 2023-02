Daniela contó a qué se dedicará tras su paso por Gran Hermano 2022: la reacción de sus seguidores

Daniela contó a qué se va a dedicar tras su salida de Gran Hermano 2022

El domingo por la noche, Daniela Celis fue eliminada por segunda vez de Gran Hermano 2022. La joven de Moreno quedó en la placa final con Camila Lattanzio y el público decidió por 53,17 % de los votos que deje la casa más famosa del país. Fue la segunda eliminación de Daniela, que había sido la más elegida en la instancia del repechaje gracias al voto masivo del público, lo que le permitió una segunda oportunidad en la competencia

El reencuentro apasionado de Thiago con Daniela tras salir de Gran Hermano 2022 A dos días de abandonar la casa, la participante volvió a ver al joven con quien tuvo un vínculo amoroso dentro de la casa VER NOTA

Antes de volver a la casa, había prometido venganza y cambió su perfil. De hecho, su apodo había mutado: de Pestañela -por sus extensiones en las pestañas- pasó a llamarse Vengañela -porque buscaba una revancha con Coti Romero, quien le hizo la nominación espontánea, y con Thiago Medina, con quien había tenido una relación amorosa en su primera etapa dentro del certamen. Más allá de las estrategias, nunca dejó de lado la coquetería, y llamó la atención por sus looks en cada una de las galas, sobre todo en el detalle de sus pestañas y sus uñas.

Una vez cumplida su tarea, Daniela siguió jugando de acuerdo a sus estrategias hasta que en la última gala de nominación, la fulminante de Julieta Poggio a Camila alteró la placa. Los votos se dispersaron y el público optó por sacarla de la casa. Ya afuera, visitó A la Barbarossa y entre otras cuestiones, reveló a qué piensa dedicarse después de haber pasado por la casa más famosa del país.

Gran Hermano 2022: la charla entre Julieta y Daniela en la previa de la fulminante Con cada vez menos participantes en la casa, cada movimiento debe ser muy estudiado VER NOTA

“Tengo muchas ganas de abrir un local que se llame Pestañela, por supuesto. Tienen la primicia, nadie sabe nada”, adelantó la joven en el programa de Telefe, conducido ocasionalmente por Roberto Funes Ugarte. Allí explicó de qué se tratará el emprendimiento. “Vamos a hacer cejas, pestañas, uñas. Vamos a hacer un kit de emergencias cuando se vayan de viaje”, agregó. En este punto, avaló la idea amparada en su paso por Gran Hermano. “Estuve encerrada con pestañas y uñas y voy a contar todos mis secretos”, cerró.

La segunda salida de Daniela de Gran Hermano

Sus fanáticos en las redes celebraron la noticia y manifestaron sus ganas de que efectivamente lleve adelante el local para poder hacerse las manos y las uñas de parte de la propia Pestañela. Y muchos recordaron uno de los momentos icónicos de su paso por Gran Hermano, cuando se mostró preocupada por el estado a raíz de que se le había terminado el pegamento para sus uñas y pestañas, que con el correr de los días en la casa habían empezado a deteriorarse.

Gran Hermano 2022: con el 53,17 % de los votos, Daniela fue eliminada de la casa por segunda vez Después de que Romina como líder de la semana salvara a Julieta de la placa y el público a Nacho y Lucila, la participante había quedado enfrentada a Camila VER NOTA

En aquel momento, su confidente y cómplice fue Coti, con quien todavía mantenía una buena relación y que fue a reclamarle al propio Gran Hermano. “Siento que extraño a la Dani con uñas”, manifestó la novia de El Conejo. “Brodi, decime vos ¿qué extrañas? Dani es uñas, uñas es igual a Dani. No le pueden no mandar un pegamento... Sí o sí, es su esencia y ahora no es más Dani”, reflexionó la participante. Luego reclamó otra vez mirando a las cámaras: “Dale Gran Hermano, mandale un pegamento, por favor”. Claro que la cosa cambió, y después de la primera eliminación de Daniela, Coti fue directo a su mesa de luz y tomó un paquete de uñas postizas.

Apareció un video inédito de Daniela de Gran Hermano 2022

Por esos días iniciales, su hermana Paula compartió un video que contrastaba con esta imagen en apariencia frívola que muchos criticaron. Allí se la ve a Daniela vestida con ropa deportiva sencilla, casi de entrecasa, y realizando trabajos de albañilería, poniendo cemento fresco sobre unos ladrillos de manera tal en que se levanta una pared. “Hábleme de humildad y superación. Nuestros orígenes son lo mejor que tenemos!! Es lo que nos enseñó a crecer y ser diferentes! Todos podemos trascender y lograr buenas cosas! Y también tenía sus uñas y pestañas!! Ayudando a construir las paredes de su casa! NO SIEMPRE ES LO QUE SE CREE GENTE!!”, escribió Paula sobre el video.

Seguir leyendo: