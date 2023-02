El descargo de Wanda Nara por las críticas que recibió por no estar con su hijo en su cumpleaños: “Después pedimos igualdad”

El descargo de Wanda Nara ante las críticas por no estar en el cumpleaños de su hijo (Video: Instagram)

“Benedicto, soy la mamá más afortunada de tener un hijo como vos. Como te digo siempre: ¿qué sería de mi vida sin vos? Te amo con todo mi alma, sos tan importante para tus hermanos porque estando en el medio te supiste ganar el lugar de un hermano e hijo que se preocupa y ayuda a todos. Nunca cambies y que Dios te de siempre salud. Y nunca te olvides cuánto te ama tu mamá. Felices 11 años, Bomber”.

Wanda Nara utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a su hijo Benedicto por su cumpleaños. Lo hizo desde Río de Janeiro (Brasil), a donde viajó contratada por una marca de joyas para ser parte del carnaval. Estuvo acompañada por su hermana Zaira y también por su peluquero, maquillador y estilista Kennys Palacios.

El posteo del saludo a su hijo superó los 230 mil me gusta y obtuvo otros miles de comentarios en los que también la dejaban un lindo deseo al niño en su día. Sin embargo -y aunque no fueron varios-, la modelo reparó en aquellos mensajes cargados de odio que hacían referencia a su ausencia: que no estaba presente en el cumpleaños de Benedicto y que había elegido viajar. “Quiero hacer una reflexión”, comenzó la empresaria en sus Historias, en donde grabó un descargo ante las críticas que recibió, y en el que hizo referencia a que la mayoría de las opiniones en contra provienen de otras mujeres.

Además, destacó que en los 11 años que tiene su hijo nunca repararon que su padre, Maxi López, no había estado presente por trabajo, algo que está ocurriendo justamente ahora pero al revés: es ella quien está cumpliendo con compromisos laborales. En tanto, aclaró que el exfutbolista viajó a Buenos Aires para acompañar a Benedicto: de esa manera, no estaría solo el día de su cumpleaños, además de pasarlo con sus hermanos Valentino y Constantino.

“Es increíble la cantidad de mujeres, eso es lo que más me llamó la atención porque después pedimos igualdad, que me preguntan por qué no estoy con mi hijo”, indicó Wanda y agregó: “Mi hijo, gracias a Dios, está pasando su cumpleaños con su papá. Tantos años lo deseó, porque su papá tenía una carrera de futbolista y no dependía de él que muchas veces, en los 11 años, no pudo estar. Y yo estoy muy feliz de que mi hijo pueda estar con su padre”.

El posteo de Maxi López por el cumpleaños de Benedicto

“En estos 11 años (de Benedicto) y los 14 del más grande (Valentino), ¿dónde estaban todas esas mujeres en los cumpleaños que el papá no estaba? Daban por hecho que el papá estaba trabajando o que dejaba a sus hijos en buenas manos, conmigo, que jamás les hice sentir la ausencia”, y remarcó que tanto ella como Maxi López hacen todo por la educación de sus hijos.

En tanto, siguió haciendo referencia al cuestionamiento que recibió por parte de “todas esas mujeres que en el momento no decían nada” (cuando el entonces futbolista no estaba presente). “Daban por hecho que estaba conmigo, pero ahora que está con su papá, soy la peor”, consideró Wanda repitiendo algunas de las críticas que recibió. “Es increíble que venga sobre todo de mujeres, que después pedimos igualdad. Son las primeras en salir a atacar, me parece que somos muy machistas”, finalizó la empresaria en un video que luego eliminó.

No es la primera vez que realiza un descargo y más tarde lo borra: suele explicar que lo hace porque debe cumplir con compromisos comerciales en sus redes sociales y las marcas le piden que no tenga demasiadas Historias.

