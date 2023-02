Wanda Nara, Zaira y Sebastián Yatra: música, baile y alcohol en el carnaval de Río

Wanda Nara, Zaira y Sebastián Yatra en el carnaval de Río

Disfrutando las últimas semanas antes de comenzar con las grabaciones de lo que será la nueva temporada de Masterchef que la tendrá como conductora, Wanda Nara se encuentra disfrutando de unos días de relax en Brasil, en el carnaval de Río de Janeiro, al que fue acompañada por su hermana, Zaira y por su asistente Kennys Palacios. La última jornada del evento los tuvo a los tres presentes junto con un acompañante muy especial.

Invitados por una marca de joyas para vivir de cerca el carnaval más importante de Sudamérica, allí se encontraron con el cantante colombiano Sebastián Yatra, formando un tridente que no se separó en ningún momento, tal como lo grafican las distintas fotografías y los videos que ellos mismos se encargaron de compartir en las distintas redes sociales.

En las imágenes se las puede ver a las hermanas junto con el cantante bailando al son de la samba carioca, en el palco del Sambódromo intentando agarrarles su vestimenta o incluso el momento en que el colombiano amenazó con tirarse desde allí hacia la pista, para lo cual recibe la aprobación de Wanda que aprovecha para llenarle con más líquido su copa, mientras que Zaira reacciona de inmediato tratando de explicarle que de ocurrir eso, podría ser expulsado del evento.

La jornada anterior también había resultado intensa, al mostrarse ambas junto a unas pasistas vestidas con plumas y brillos. La mediática aprovechó ese momento para relatar a través de sus historias de Instagram que se abrió una cuenta de Tik Tok y, todavía sin saber muy bien cómo funcionaba la aplicación, empezó a subir los primeros videos que Zaira le reprochó. “Borralos boluda, ¿a ver cuánta gente los vio?”, le dijo la mamá de Malaika y Viggo apenas abrió la puerta de su habitación y su hermana se encontraba filmándola del otro lado, con su celular en la mano.

Entre carcajadas y frases sueltas, Wanda se volvió a su habitación de hotel, para prepararse para asistir a las comparsas en el Sambódromo de Río de Janeiro.

Durante la última noche de festejos, Yatra también se ocupó de desmentir algunos de los rumores que circulaban respecto de cómo la estarían pasando los tres en Brasil, al aclarar que “dijeron como que yo las había invitado a mi yate, un amigo en Argentina me lo mandó que lo dijeron en un programa de estos de chismes, que Yatra Wanda y Zaira se encontraron y Yatra las había invitado a su yate”, ante lo que Wanda lo frenó: “Pero pará, Yatra, ¿no tienes yate?”, indagó, ante lo que contestó que “no, no tengo. Por ahora no tengo. Sino, las invitaba seguro, niñas, tampoco quedar como maleducado”, aclaró.

También en las imágenes reconocieron que no se perciben como buenas bailarinas teniendo en cuenta el nivel que allí se maneja, y mientras apenas unos movimientos de pies sutiles comenzaban a aparecer, ellas mismas los reprimían para luego en una de las filmaciones dejar el mensaje de “perdón por tan poco, qué mala la genética”, aunque con el pasar de las horas, y en medio del palco frente al sambódromo, no dudaron en dejar fluir cada uno de los movimientos.

La noche de Wanda, como ella misma lo mostró, terminó en la cama, con un movimiento sensual y de fondo el tema Pagodão do Birimbola, una de las canciones brasileñas que más está pegando en tik tok en estos momentos y que todos los que allí se encuentran comienzan a bailar.

