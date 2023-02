Fede Bal habló de su ex, Sofía Aldrey: “Ojalá podamos tomar un café”

Fede Bal hablo de la posibilidad de encontrarse con Sofia Aldrey (Video: Implacables, El Nueve)

Su bien pasaron solo 10 días desde que estalló el escándalo mediático de la temporada de verano, los chats privados de Fede Bal con distintas mujeres en tono hot, hoy las cosas parecen estar más calmadas entre el protagonista de Kinky Boots y su exnovia, Sofía Aldrey.

Carmen Barbieri volvió a hablar de Sofía Aldrey: “Está arruinando matrimonios” La madre de Fede Bal se refirió nuevamente a la polémica que se desató tras la filtración de chats VER NOTA

Al menos eso es lo que manifiesta Fede cada vez que habla al respecto de la difícil situación que está atravesando. En un principio, el actor decidió evitar cualquier comentario sobre el tema y se limitó a mantenerse callado sobre el asunto que llevó a su reciente separación.

Por esos días, salieron a hablar su mamá Carmen Barbieri, quien en primer lugar se mostró molesta con Sofía por haber divulgado las conversaciones que encontró en la computadora de su hijo con distintas mujeres en las que quedaba en evidencia la infidelidad del actor. Y lo peor de todo para la conductora fue que se los entregara nada más y nada menos que a Yanina Latorre, quien ni lerda ni perezosa los dio a conocer en LAM, el ciclo de América del que forma parte del panel de Ángel De Brito.

La primera foto de Sofía Aldrey después de su escandalosa separación de Fede Bal La modelo se mostró públicamente a casi una semana de que se dieran a conocer los chats que revelaron las infidelidades de su ex VER NOTA

Desde el lunes de la semana pasada, el escándalo fue en aumento, hasta que se involucró en una de esas charlas a Estefi Berardi. La panelista de Carmen Barbieri y de LAM los negó e incluso instruyó a sus abogados, Fernando Burlando y Martín Leguizamón para que inicien acciones legales contra quienes la hayan mencionado en esos chats. Ella dijo que eran falsos y entre la lista a querellar se encontraban: Marcela Tauro, el programa Intrusos y la expareja de su amigo, Sofía Aldrey.

Fede Bal expresó su deseo de sentarse a tomar un café con su exnovia Sofía Aldrey (Foto: Archivo)

Según manifestó el propio Fede en una entrevista reciente, él le iba a pedir a Burlando que por favor tratara de convencer a Estefi para que levante la demanda en contra de su exnovia. “Sofía no se merece ningún juicio”, dijo el actor.

Cuánto cuesta el lavarropas inteligente de Fede Bal y Sofía Aldrey que desató el escándalo El electrodoméstico fue fundamental para que la joven marplatense sospechara que el actor le era infiel y comenzara a investigar VER NOTA

Pero, cuando Berardi fue consultada por sus compañeras de América, ella fue tajante: “Voy a seguir adelante”.

En la noche del viernes pasado, Fede Bal fue interceptado a la salida del teatro en donde protagoniza Kinky Boots por un cronista de Implacables, el ciclo de Susana Roccasalvo. Allí, el actor comentó que le encantaría que la obra se pudiera presentar en Mar del Plata, “es una ciudad que me encanta”, destacó.

En cuanto a cómo está su vida hoy se sinceró: “En el trabajo, un diez, ahora en lo personal, bueno, es muy difícil todo lo que estoy pasando, estoy haciendo lo que puedo y trato de no hablar mucho de eso”.

Por otra parte, el hijo de Carmen Barbieri y de Santiago Bal reconoció que los memes que se hicieron al respecto de su situación amorosa le causan gracia. “Es lo único que me divierte de todo esto, la creatividad de la gente que ve esta situación como una novela, la vive así. Hay un texto de la obra, en donde desde el personaje de Lola que interpreto, digo que ‘amo a las mujeres, que las quiero, las venero y las idolatro’ y enseguida aclaro, ‘por eso tengo tantos problemas’. Y la gente se ríe y agradece que comparta esto. Yo lo digo al pasar y la público lo aplaude, lo que pasa que es lo que me pasa en mi vida, no puedo hacer como que no entiendo lo que pasa ni hacerme el desentendido de las cosas que se dicen en la tele. Nací en este medio y me hago cargo de las cosas que se dicen, y que pasan y lo mucho que la gente consume lo que ustedes dicen. Yo los respeto muchísimo a los periodistas”.

Para finalizar, Fede expresó un deseo que espera concretar muy pronto. “Ojalá pudiéramos sentarnos a tomar un café con Sofía dentro de un tiempo, porque mi mamá sufre mucho con esto, se querían mucho con mi ex”.

Seguir leyendo: