Fede Bal habló sobre su presente, recordó su enfermedad y contó qué heredó de su padre, Santiago Bal

Fede Bal dio una entrevista íntima tras su escandalosa separación de Sofía Aldrey (Video: "Herederos", Telefe)

“Es un tema.. De mis viejos siempre dije que aprendí de lo bueno y de lo malo. De no repetir historias. Pero hoy en día siento que en algunas caigo igual, en otras creo que hago la diferencia. Intento que mi vida privada se mantenga en privado, mientras yo pueda manejar lo mío. Me refiero a mis declaraciones, que de golpe hable gente de mí, eso no lo voy a poder controlar nunca en mi vida”.

Fede Bal brindó una entrevista íntima en la que reflexionó sobre los vínculos, qué considera que heredó de sus padres, Carmen Barbieri y Santiago Bal, su enfermedad (tuvo cáncer de colon) e hizo referencia a la escandalosa pelea que protagonizó con Sofía Aldrey, de quien se separó después de más de tres años en medio de versiones de infidelidad: aparecieron supuestos chats con Estefi Berardi, Lourdes Sánchez, Flor de la V y otras bailarinas.

Se trata de una entrevista que el actor se había comprometido a dar para ser parte de Herederos, el especial de Telefe Noticias, y que quiso cumplir con su palabra pese a que fue en plena polémica. “Laboralmente creo que estoy en mi mejor momento. Emocionalmente, tal vez en mi peor”, se sinceró cuando comenzó la nota que hizo desde Villa Carlos Paz, en donde está encabezando la obra Kinky Boots.

“¿Qué heredé de mi mamá? Todo. De mi vieja tengo todo”, repitió el conductor y se explayó: “Estoy completamente loco, y está re loca mamá. Pero que no se ponga mal -advirtió y le habló a Carmen Barbieri: “Mamá, te amo”-. Cuando uno dice que está loco es algo hermoso. Yo la admiro a mi vieja. A veces me subo al escenario y soy ella, le hago un pequeño homenaje porque uso su peluca y su ropa, y la gente aplaude porque la ama, la adoran”.

En tanto, se refirió a la cotidianeidad con la conductora y cómo enfrentaron el escándalo mediático en que quedó envuelto los últimos días. “Ella es una reina. Por momentos piensa que tengo 10 años todavía, puede llamarme y cagarme a pedos. Yo le digo: ‘Vieja, estoy un poco más grande, entiendo que tengas tu programa, que trabajes de esto, que seas Carmen Barbieri, pero yo también trabajo en esto, tengo 33 años y hago lo que puedo con lo que me pasa en la vida. Así que, tratá de mantenerte al margen de muchas cosas’”.

Por su parte, recordó a su padre, Santiago Bal, quien murió en diciembre de 2019. “Creo que lo que heredé de mi viejo son las ganas de crecer en esta profesión, de no aburrir”, dijo, sin dudar. “En cuanto a lo personal, mi viejo... -continuó Fede- Muchas mujeres hablan de mi papá como un tipo que era encantador, que realmente era encantador. No solo las mujeres, los hombres también. Y acá trasciende algo de la sexualidad, sino que hay algo de lo anfitrión que era, que ahí también me veo reflejado en él”.

Además, hizo referencia al divorcio que tuvo con Carmen Barbieri luego de haber admitido una infidelidad. “Sí se separó de una forma super polémica de mi vieja, y fue duro que mucha gente lo conociera por los programas de espectáculos y no por el carrerón que hizo con más de 40 películas, 60 obras. Para mí sigue siendo ese tipo de figuras que no envejecen, que quedó en el tiempo como el galancito de la época, el comediante. Para mí tenía una cosa de la comedia y la revista porteña que no se pudo repetir más. Lo grave de una infidelidad, una separación o problemas del corazón, es simplemente en la intimidad y en el pedido de disculpas a tiempo. Pero me parece que poner un abogado es una locura. Mis viejos lo hicieron, pero porque tenían mambos más grandes. Se separaron en un momento en donde a mí me dolió mucho. Realmente fue muy feo. Durante muchos años se habló de eso y ellos mismos se ocupaban de que se siga hablando. Y eso era lo que más me dolía, porque éramos una familia hermosa, teníamos una familia realmente hermosa. Y en definitiva, soy una persona de 33 años que tiene mucho que resolver seguramente, y no hay que hacerlo en la tele, me parece que no es el lugar”.

Fede Bal junto a sus padres, Carmen Barbieri y Santiago Bal (Verónica Guerman/Teleshow)

“Yo sí creo que soy mucho más de lo que se dice de mí”, enfatizó el actor y agregó: “Porque siento que tienen que conocerme para opinar de mí. Pero bueno, si rinde y les interesa, entiendo que es el periodismo y que son los chimentos. Que dentro de dos días sale otra cosa y pasan a otro tema”.

También habló de su lucha contra el cáncer de colon, enfermedad que le diagnosticaron en enero 2020, que trató con rayos durante siete meses y que logró vencer. “Le puse mucho humor”, dijo sobre el modo en que eligió enfrentarla. “Porque la vida es hermosa. Desde que me pasó eso, empecé a ocuparme de ser feliz. Tal vez muchos de los problemas que tengo hoy en día son de que quiero tener la mejor experiencia de cada día. La vida, si tenés salud, siento que se reduce a eso”, concluyó Fede Bal.

