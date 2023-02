Fede Bal abandonó la soledad y se reencontró con una expareja en Carlos Paz (Video: Intrusos, América)

Después de más de una semana del escándalo mediático más grande del verano, Fede Bal decidió romper el aislamiento que se había autoimpuesto. Luego de que Yanina Latorre divulgara los chats privados del actor con diferentes mujeres con las que se habría involucrado mientras estaba en pareja con Sofía Aldrey, la joven marplatense abandonó la casa que compartían y rompió la relación.

En ese momento, se supo que Sofía le rompió a Fede una enorme colección de juguetes, preferidos del protagonista de Kinky Boots, en una crisis de furia al ver las conversaciones de su novio con muchas chicas, algunas famosas y otras no tanto. Así fue como Aldrey le pasó esos chats a la panelista de LAM para que los difundiera al aire de América.

A los pocos días de este hecho, y luego de que salieran a hablar muchas de las personas involucradas con el actor, entre ellas Estefi Berardi y Claudia Albertario, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal se llamó a silencio. No dio notas a nadie y se dispuso a pasar el fin de semana relajado a orillas de un lago de la localidad Cuesta Blanca, a 50 kilómetros de Córdoba Capital.

Allí, con el único sonido del agua entre las piedras, Fede intentó lograr un poco de calma entre tanto escándalo y acusaciones cruzadas. Después de eso, el actor comenzó a hablar con los medios, aunque sin dar demasiados detalles de su vida personal. . “Chicos, yo los respeto un montón. Saben lo mucho que los quiero. Es un momento superespecial para mí y no tengo ganas de hablar”, comenzó su explicación ante unos micrófonos ávidos de sus palabras”, comenzó diciendo en sus primeras apariciones públicas, a la salida de sus funciones teatrales.

Fede Bal abandonó la soledad y se reencontró con una expareja en Carlos Paz (Foto: Captura Intrusos, América)

También aclaró que a la única persona que le debe disculpas es a Sofía. “A la única persona que tengo que pedirle disculpas es a mi exnovia. Lo hice en privado, lo hago públicamente”, continuó el actor, en referencia a su ex pareja, con la que había prometido casarse luego de que ella lo acompañara en diferentes momentos clave de su vida, cuando su salud no era la mejor.

Finalmente, Fede Bal salió de la soledad en la que estaba inmerso después del escándalo. Según reveló Pablo Layus, desde Carlos Paz, para el ciclo Intrusos, (América), el actor fue a ver la obra teatral Sex. “Fede Bal esta de día libre, había elegido quedarse en su casa hasta anoche, que salió y fue a ver Sex”, destacó el periodista. “Fue a ver a una ex”, agregó , dijo Nancy Duré. Entonces, Layus aclaró que no lo nombraron a Fede desde el escenario y que son muy amigos con Flor Marcasoli, y también de Esteban Prol, su actual pareja. “Tienen muy buena relación los tres, han compartido noches, han compartido tragos, los he visto muchas veces juntos”, destacó Layus.

A la salida del teatro, Bal enfrentó a las cámaras. De manera graciosa, el actor se dirigió al periodista. “Dejá de seguirme”, le dijo a Layus. Y agregó con frases cortas: “Voy a comer, voy a ver una obra, vino un amigo. yo estoy bien. no quiero hablar”. Cuando Layus le consultó acerca de si el éxito de Kinky Boots va a terminar con funciones en Mar del Plata, el actor fue tajante. “No sabemos nada qué va a pasar, todavía tenemos Carnaval en el medio y dos semanas por delante. Aparte me tengo que ir de viaje, el 2 de marzo me subo a un avión y me voy a trabajar a Europa un mes y medio para el programa Resto del Mundo”, contó.

En cuanto a cómo maneja las reacciones de la gente luego de este escándalo, Fede afirmó que hace lo que puede. “La reacción de la gente es divertida, hacen memes. La parte pública la gente la disfruta y lo consume y quizás también es una parte de lo que yo soy, eso lo hablaré en terapia. La parte personal también trato de manejarla como puedo”, cerró.

