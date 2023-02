The Challenge Argentina: el acercamiento amoroso entre Sofía Jujuy Jiménez y Oky Appo

The Challenge Argentina: el coqueteo entre Jujuy Jiménez y Oky Appo

A menos de una semana semana del estreno de The Challenge Argentina (Telefe), Octavio Oky Appo ya se perfila como el galán del reality show. Puede que para los televidentes sea un completo desconocido, pero la realidad es que el santafesino es un streamer reconocido: tiene más de 800 mil seguidores en Twitch, plataforma en donde realiza sus transmisiones. De hecho, este miércoles reaccionó a la tercera emisión del programa que conduce Marley y que lo tiene como uno de los protagonistas.

El martes pasado se lo vio muy cerca de Claudia Albertario y la acción terminó con un beso. Pero ahora el joven de 22 años abrió el juego y también está coqueteando con Sofía Jujuy Jiménez. Después de haber compartido un rato en el jacuzzi y en donde él confesó sentirse atraído por la belleza de la modelo, las cosas fueron un paso más allá en la última emisión.

Después de que varios de los competidores del reality definieran a Jujuy como “la energía”, se los vio juntos y tomados de las manos en el jardín de la casa en la que conviven todos. “La magia... tu magia, mi magia...”, le decía ella. “No sé lo que pasa. Es una cuestión energética con Oky. Como que siento que nos conocíamos de antes. Me da mucha tranquilidad. Como que se acerca y me gusta”, completó Jiménez en backstage.

Jujuy Jiménez y Oky Appo

“Me cae muy bien y es muy linda. Pero no sé, ella es re piola con todo el mundo, no sé si ella quiere estar conmigo, digamos. Entonces, ante la duda, muy tranquilo”, dijo él, por su parte.

Sin soltarle la mano y mirándola a los ojos, el streamer le dijo con picardía: “Yo hago lo que siento en el momento”. “Eso es clave... Está bien”, le respondió ella con una sonrisa que escondía algo más. “El chiquito juega a dos puntas”, dijo Claudia Albertario al anoticiarse de la situación.

Es que en la noche previa había pasado algo entre ella y Oky, en un momento de brindis y distensión. “Ay, Oky, ¡qué lindo!”, lo saludó Albertario cuando él se le acercó a darle un abrazo como saludo. “¡Estás bella!”, le devolvió él, galante. “Sentí la necesidad de dejarle en claro que ella era la más linda del grupo. No sé por qué, sin ninguna intención”, agregó después el joven de 22 años en backstage.

El beso que Claudia Albertario le "robo" a Oky Appo en The Challenge Argentina

El streamer no dudó y puso primera. “Ojalá mi timidez no me gane y te pueda sacar a bailar, pero a veces soy timido y tengo inseguridades...”, le dijo a Claudia adelante de todos los que en ese momento conformaban una ronda y entre quienes estaba Callejón, amiga de Albertario. “Está muerto con vos, mi amor... Lo digo en serio, boluda”, le abrió los ojos la exvedette mientras ella dudaba: “Me sorprende porque es un pibito... Y digo, guau, con todas las chicas que hay gusta de mí....”.

“No te rías así, Claudia”, la retó Callejón. “¡Pero tiene 12!”, argumentó Albertario. “No tiene 12, primero. Y todo eso de que podría ser tu hijo... Bueno, no es tu hijo”, contraatacó María Fernanda. “¡¡No dije que podría ser mi hijo!!”, se defendió Claudia. “¡Pero me lo vas a decir! Ya te conozco... Y encima hoy es el campeón”, le devolvió la hermana de Sandra Callejón y las mujeres se rieron, mientras Claudia proponía un brindis.

La acción pasó a uno de los salones de la casa y se formó una ronda en una mesa. Oky siguió con sus juegos de seducción e hizo una propuesta. “Hagamos un ‘yo nunca’”, dijo en referencia al típico entretenimiento de las previas adolescentes en donde se mezclan preguntas picantes, confesiones en el mismo sentido y shots de alcohol. “A ver, dale, que arranque el Oky que lo acaba de proponer”, aprobó Jujuy Jiménez. Y el streamer no desperdició su oportunidad: “Yo nunca, yo nunca... nunca me gustó alguien de este programa”.

“La verdad es que llegué al programa y me di con la sorpresa de que está lleno de chicas muy lindas. De todas esas chicas, había una que me parecía extremadamente linda. Y si pudiera elegir, claramente por lejos, sería ella”, confesó Oky y derritió a todas las chicas a su alrededor. “Esto fue fuera de cámara y sin micrófono. Yo me acerqué y le dije: ‘Vos tenés que saber que sos la chica más linda de todas. No importa tu edad, vos sos la más linda de todas’”, confesó el joven e inmediatamente tomó la palabra Callejón. “Yo fui testigo, estaba justo en el medio, cuando se lo dijo a mi amiga Claudia Albertario”, develó para sorpresa de todos.

Y la que aprovechó la oportunidad en este punto fue Claudia, quien tomó las riendas. “Oky, te quieroooo.... Tengo algo para proponerte: ¿te puedo robar un beso?”, le dijo y tomó la iniciativa. Ni lerdos ni perezosos, ambos inclinaron sus cuerpos sobre la mesa que los separaba y juntaron sus labios por unos segundos ante el estallido generalizado. “¡Dale campeón, dale campeóoooon!”, lo vivaban todos al streamer, quien no podía creer su suerte. “¡No me lo esperaba para nada!”, confesó detrás de cámaras.

