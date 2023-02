Así se confirmó el romance entre Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi en El Hotel de los Famosos 2

Asi comenzo el romance entre Delfina Gerez Bosco y Martin Coggi en El Hotel de los Famosos 2

La relación entre Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi viene dando que hablar desde el estreno de El Hotel de los Famosos 2 (El Trece). Fue el ¿ex? marido de ella, Fernando Beni, quien destapó esta situación. “Estábamos en crisis pero no separados. En fin, un cornudo más en la viña del Señor, pero tranqui. La que es del medio es ella, que haga su vida. Yo quiero cuidar a mi hijo, nada más. Nosotros somos grandes”, dijo Beni sobre la situación actual de la pareja.

Martín Coggi le confesó sus sentimientos a Delfina Gerez Bosco: “¡Dijiste la palabra!” El exboxeador y la modelo compartieron una charla íntima en el jacuzzi de El Hotel de los Famosos 2 en la que hablaron de su relación VER NOTA

En diálogo con Teleshow, Delfina dio su versión sobre los hechos, pese a que los participantes del reality no pueden hablar ni mostrarse públicamente hasta que su eliminación salga televisada. “Salí del hotel hace nada y sabrás que no podemos hablar de lo grabado pero básicamente lo que te puedo contar es que entre separada y así sigo, separada. Él no es del medio y es lógico que cuando le escriben responda sin pensar en que lo van a poner”, dijo ella.

Así las cosas y con el correr de los episodios, se fue evidenciando su acercamiento al boxeador. Y el romance quedó de relieve en la emisión de este miércoles, después de que José María Muscari le propusiera a los participantes el juego “Trapitos al sol”. “Consiste en tirar la ruleta del tiempo que va a indicar una hora del día. Esa hora del día nos va a llevar a una pregunta”, explicó el director teatral.

Delfina Gerez Bosco

Al momento de convocar a Delfina al juego, Muscari la elogió por su look de camisa y jean. “En todos los encuentros que yo vine, siempre estabas casual. Ahora te veo como diosa de tapa de revista. Algo pasó...”, apuntó. “¡El amor le hace bien!”, gritó Emiliano Rella. “¿Hay amor? Hay amor acá adentro?”, preguntó el creador de Sex. “¿Qué?”, dijo ella haciéndose la desentendida. “El amor hace bien, dijeron”, insistió Muscari.

El Hotel de los Famosos 2: cómo se comunicó la expulsión de Juan Martino tras la denuncia de abuso sexual de Flor Moyano La influencer y el actor habían comenzado una relación en el reality show conducido por Pampita Ardohain y Chino Leunis VER NOTA

“Hoy se escuchó en el juego: ‘Bien, mi amor’”, deschavó Rella haciendo referencia a una competencia en la que Delfina y Coggi participaron juntos y lograron pasar al equipo de huéspedes. “¿Quién le dijo: ‘Bien, mi amor’? ¿Te gusta alguien?”, quiso saber José María. Y ella confesó: “Sí”. “Ay, ¿quién te gusta?”, quiso saber Muscari. “Adiviná”, le contestó Gerez Bosco. “Yo si fuera vos, a mi me gustaría Coggi”, dijo el director teatral que provocó un sonoro “síííííí” en el salón, seguido de unos aplausos.

Tras la revelación, llegó el momento de jugar. Delfina giró el reloj y las agujas se clavaron en el número 10. “Es domingo y son las 10 de la mañana. Es un horario muy jodido para mi. Te tocan el timbre y tenés que elegir quién de acá te toca el timbre y le abrís la puerta. Y a quién de acá te toca el timbre y no le abrís la puerta”, le planteó Muscari.

“Por ahí si viene Mimi Alvarado hablándome mucho y... Me hago la boluda”, respondió Delfina entre risas. “Y quién me gustaría para tomar unos mates, para charlar, para arrancar... a Martín, porque hay un montón de cosas que no hablamos”, agregó después, generando más suspiros entre sus compañeros. “Me gustaría despertarla... Así que para eso necesitaría el juego de llaves de su casa”, dijo Coggi con picardía.

Martín Coggi

A continuación fue el turno de Coggi y Muscari quiso saber la otra parte de la historia. “Te pregunto a fuera de toda ironía, ¿a vos te copa ella?”, le preguntó al boxeador. “Me encanta, me encanta”, respondió él sin vueltas. “¿Va bien la cosa? ¿Le puedo tener fe a que avance esto?”, insistió el hombre de teatro. “A esta altura, el Hotel ya me dio mucho más de lo que esperaba”, dijo Martín. “¿Qué tiene que tener una mujer para que vos contestes lo que vos dijiste de ella?”, siguió Muscari con el cuestionario. “Mucho humor, simpleza y compartir cosas...”, cerró Coggi. Después, en backstage completó su idea: “Creo que es la primera vez que queda evidenciado que nos gustamos”.

Seguir leyendo: