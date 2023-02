Costa se rió de las enfermedades de Alfa de Gran Hermano 2022 y Georgina Barbarossa le llamó la atención

Costa se rio de las enfermedades de Alfa de Gran Hermano 2022 y Georgina Barbarossa le llamo la atencion

Este miércoles se dio el esperado reencuentro entre Walter Alfa Santiago y Georgina Barbarossa, quienes se conocieron antes de que el sexagenario ingresara a la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe). Ocurrió en Cortá por Lozano (Telefe), en donde Georgina está reemplazando a Verónica Lozano, quien está de vacaciones.

Ariel, de Gran Hermano 2022: “Cuando salió Alfa me sentí satisfecho” Invitado al programa Estamos en una, de Republica Z, el ex participante del reality se refirió a lo vivido dentro de la casa y al futuro VER NOTA

En un momento de la charla, Alfa se refirió a un tópico recurrente que tenía adentro de la casa: su capacidad de resiliencia. “Estuve siete veces a punto de morirme, siete”, dijo con énfasis. “Una me consta...”, complementó Georgina. “Una la conocés bien”, insistió él. De fondo, se escucharon unas risas provenientes del panel del programa, compuesto por Vicky Xipolitakis, Juariu, Sol Pérez, Mauro Szeta y Costa. Además de reírse de Walter, la humorista trans agregó un polémico comentario por lo bajo: “¡Esta es la última!”.

“¡Chicos!”, apuntó Georgina. “Una vos la sabés bien... ¿Qué? ¿De qué se están riendo ahí? ¿Qué dijeron?”, dijo Alfa, quien tardó unos segundos en darse cuenta de la situación. “Estamos hablando de cosas serias, chicos”, subrayó la conductora para retar a Costa.

“Yo inventé a ‘Hola, Susana’”: Alfa de Gran Hermano 2022 dijo ser el creador de la mítica frase de la diva, pero nadie le creyó El participante sorprendió con una anécdota que vivió en su infancia con la conductora y terminó todo el estudio a las risas VER NOTA

Lo paradójico del caso es que, días atrás, Costa había apaleado a Alfa cuando se encontraron en El Debate de Gran Hermano al otro día de que se consumara su eliminación. “Lo lamento, pero vos fuiste de lo más torpe, de lo más abyecto y lo más pueril que hubo en la casa. Tu discurso misógino, transfóbico, homofóbico... ¡Hasta con los animales te metiste!”, le apuntó la humorista a la hora de analizar su paso por el reality. “Es un juego y estaba jugando. Y si me equivoqué en el juego, perdí. Tenés razón en lo que me decís, no te estoy diciendo que no”, le contestó Walter.

Alfa y Costa

Tras la llamada de atención de la conductora, el exparticipante del reality show que conduce Santiago del Moro pudo proseguir con su relato. “Yo lo tengo que reconocer, y lo dije más de una vez, la preocupación que vos tuviste cuando estábamos con la clases de teatro y yo te dije: ‘No puedo seguir, porque estoy con un problema grande’. Me tuve que operar. Y cuando me operaron, vos estabas pendiente, con cadenas de oración, pidiendo, pidiendo. Y hasta que no te dije: ‘Ya salí de la sala de operaciones’, no me dejaste tranquilo. Yo eso lo reconozco”, le dijo a Georgina, quien asentía.

Estallaron los memes por la eliminación de Alfa de la casa de Gran Hermano 2022 El participante salió del reality de Telefe con el 52,83% de los votos frente al 47,17% que obtuvo Romina VER NOTA

“Entrar a Gran Hermano fue para poder demostrar que a los 60 años, que aparentemente sos grande, estás en edad y tenés capacidad para seguir haciendo cosas”, prosiguió Alfa. “Estás en la mitad de la vida”, le dijo Barbarossa. “A los 60 años podés hacer, podes proyectar, podés crear, podés participar y no solamente podés ser un espectador”, cerró él.

El reencuentro entre Georgina Barbarossa y Alfa de Gran Hermano 2022

En el momento en que Alfa había ingresado al estudio y se saludó con Georgina, comenzó a sonar la clásica fanfarria de bodas. “Ay, me ponen esta música, chicos...”, apuntó la conductora a su producción, mientras Alfa le extendió su brazo cual novio en el altar. “Mirá si me voy a casar con vos, nos llevaríamos como el culo”, le espetó Georgina al ex “hermanito”. “No, mentira, vos no me diijste eso”, la chicaneó él. “Tenés que deconstruirte... No te hagas el seductor, yo te conozco bien”, quiso cerrar el tema Barbarossa.

Sin embargo, desde el panel metían fichas. “¿Le trajiste un regalo?”, le preguntaron a Alfa. “No, no lo pude entrar... ¿cómo hago para entrar un auto acá adentro?”, dijo en tono canchero y provocó algunas risas a su alrededor. “Es un chanta, tiene un filo...”, lo describió Georgina.

“Vamos a aclararle a la gente... Él fue alumno mío de teatro. Yo conté que te conocía muy bien, que es una persona muy sensible”, comenzó diciendo Barbarossa como para aclarar nuevamente cómo era su vínculo con Alfa. “Nunca dije que yo había tenido algo con vos... Sí que vos habías tenido algo conmigo. ¡Yo con vos no!”, dijo Walter en broma. “Nah, con ella y con Diego Rinaldi hicimos clases de teatro y es increíble. Lo hicimos por mucho tiempo. A mi me emocionaba mucho. Formamos un grupo maravilloso”, cerró al respecto.

Seguir leyendo: