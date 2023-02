Los abogados de Juan Martino cuestionaron la denuncia de Flor Moyano: “Es una mentira”

Los abogados de Juan Martino dan la version del actor sobre la denuncia de Flor Moyano (Invasores de la TV. América)

Días atrás, Flor Moyano denunció en la Justicia a Juan Martino por abuso sexual con acceso carnal. La influencer y el actor coincidieron en la segunda temporada de El Hotel de los Famosos (El Trece), donde habrían ocurrido los hechos que denuncia la joven y que motivaron la expulsión de su compañero.

Mientras en el programa, que se terminó de grabar a mediados de enero, se empiezan a ver las escenas que habrían desembocado en el supuesto abuso, los abogados de las partes hablaron tanto en la Justicia como en los medios de comunicación. El día de la presentación, Teleshow accedió al documento completo de la denuncia de Moyano y al día siguiente, Agustín Rodríguez, uno de los patrocinantes de Martino, explicó los pasos a seguir de su defendido.

Y mientras Moyano se manifestó en sus redes agradeciendo el apoyo y la contención y Martino eligió el silencio, la defensa del actor volvió a hablar en los medios. Rodríguez y su colega Aníbal Mathis fueron entrevistados en Invasores de la TV, el ciclo que conducen Luis Ventura y Belén Ludueña en América. Allí expresaron su particular visión de los hechos, lo que motivó en más de una discusión con el panel, en especial con la también abogada Andrea Campbell.

Mathis tomó la palabra al comienzo y aseguró la inocencia de su defendido. “Estamos convencidos, por eso tomamos el caso”, señaló. “Siempre que hay una imputación de este tipo la mitad lo cree, la otra mitad no, pero esa mitad le arruinó la vida”, agregó. El letrado señaló que así como hay imágenes del programa que podrían condenar a su defendido, otras lo benefician. “Muchas veces a personas, a funcionarios, a personas con trayectoria lo involucraron en este tema de acoso. Sin embargo, tiempo después se demostró que eran inocentes, pero mientras tanto sintieron vergüenza ante su familia y la sociedad”, argumentó.

“¿Si esas pruebas no son contundentes por qué lo despiden?”, intervino Ventura. “Me gustaría que traigan un video donde él la está violando, porque acá no hay nada concreto. Una persona que esta en un reality, donde hay un montón de cámaras, ¿la violan y no dice nada? Ustedes están tomando partido por una situación que dan por hecho. ¿Doctora Campbell, tiene prueba de la violación? ¿Tiene pericia médica? Con una sola denuncia no se puede construir un caso ni condenar a nadie. ¿Hay un video donde diga: ‘No me violés, dejame’?. No hay nada de eso”, argumentó.

Luego, Rodríguez dio la versión de Martino: “Ellos tenían una relación, tenían acercamientos propios de la relación que tenían y los hechos relatados en la denuncia no ocurrieron como fueron manifestados en la denuncia”, señaló. Entonces Guillermo Favale leyó el punto 5 de la denuncia, donde Moyano declaró que le practicó sexo oral en el baño y la penetró sin su consentimiento y sin protección.

“¿Ella dice que van baño y le hizo sexo oral ¿Y no gritó? La versión de ella no se puede creer, hay que ser muy infantil para creer eso”, señaló Mathis. Hemos visto la salida de los baños, porque para nosotros era muy importante ver la cara de la denunciante al salir. Realmente no vimos la reacción de una persona que fue violentada”, agregó Rodríguez. “¿Dónde vio que el violador y la víctima salgan abrazaditos? Esto es todo una mentira de esta chica”, concluyó Mathis.

“No crean que después de mucho tiempo de sometimiento y de sonreír, siempre estamos contentas en situaciones incómodas. Muchas veces terminamos con una sonrisa o un sí bajito y no queríamos estar ahí. No nos confundamos, cambiaron los paradigmas”, afirmó Campbell. “No todos los hombres son violadores, replicó Rodríguez. “Hay numerosas pruebas que van a acreditar que Juan no cometió el ilícito que cometió Moyano.

Entonces, el panelista Daniel Fava los consultó sobre algo que habían esbozado durante la charla. “¿Tienen la información de que hay algo armado para que la chica se haga conocida? ¿Cuál es la ventaja de que se haga conocida acusándose que la violaron?”, indagó.

“Es dos más dos. Hace 60 días, ¿a esta chica la conocía alguien? Hoy todo el mundo habla de ella. Usted sabe que lo que da fama es salir en los medios y que lo nombren”, respondió Mathis. Y Rodríguez tomó la otra parte de la pregunta. “Sí, tenemos información que hay otra gente detrás de esta denuncia”, dijo. Pero no quiso dar nombres. “Tenemos secreto profesional y van a entender que no vamos a venir acá a contar todo lo que sabemos. Todo lo que tengamos lo vamos a presentar en la Justicia. No nos presentamos denuncias a los medios antes de presentarlas en tribunales. Nosotros no hacemos eso”, expresó.

Por último, Ludueña preguntó cuando iba a manifestarse públicamente Juan Martino. “Está en una situacion anímica muy delicada, a pesar de ser hombre”, afirmó Rodríguez. “Los hombres se deprimen, por ahí creen que solo se deprimen las mujeres. Los hombres también, y a veces llegan a una situación límite. Juan Martino está en una situación límite por eso le dijimos que por el momento no hable. Pero no va a tardar mucho en salir a aclarar su situación”, concluyó.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

