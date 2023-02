La angustia de Ariel por el exigente desafío que le propuso Gran Hermano para conseguir carbón

La angustia de Ariel ante el desafío que le pidi'0 Gran Hermano 2022 (Telefe)

Ya casi en el cuarto mes de iniciado Gran Hermano 2022, las expectativas de los participantes de llegar a la final es cada vez mayor. Y en ese contexto, las estrategias, las peleas y las disputas por el poder de la casa están a la orden del día.

En la noche de nominaciones del miércoles a la noche hubo grandes sorpresas. Por ejemplo, Walter Alfa Santiago le dio los dos primeros votos a Ariel Ansaldo, su eterno contrincante desde que el jugador de Berazategui ingresó en el repechaje al juego, pero luego le puso un punto a Marcos Ginochio. Esto fue impensado desde hace algunas semanas, pero en realidad, a la estrategia de llegar a la final, para el hermanito sexagenario se le suma otro interés personal. Eliminar al competidor número uno que lo aleja de Camila Lattanzio, quien día a día demuestra que le gusta el joven salteño.

Por su parte, Ariel nominó a dos mujeres. En primera instancia a Julieta Poggio, porque según él, “estaría bueno que se arme una placa con ella que nunca estuvo en la lista de nominados” y, por otro lado, le dio un voto en contra a Romina Uhrig.

Sin embargo, en esta oportunidad, se notó que muchos de los participantes no nominaron por afinidad sino por pura estrategia de juego. Es decir, desde sus posturas individuales, intentaron dejar en placa para irse el próximo domingo a los jugadores que ellos consideran más fuertes adentro del reality, o bien, a aquellos que piensan que van a recibir mayor cantidad de votos en contra por el resto de sus compañeros.

La angustia de Ariel ante el desafío que le pidió Gran Hermano 2022 (Foto: Captura Telefe)

Dentro de estas nominaciones, la que quedó afuera del voto de los hermanitos fue Camila, porque en la noche del martes ganó la prueba del líder de la semana cuando dejó afuera a Julieta, en una instancia final de la compentencia.

Allí, después de varios minutos de intenso esfuerzo entre equilibrio y resistencia, la joven de 21 años ganó la inmunidad para los próximos días y también obtuvo la posibilidad de poder salvar de placa a uno de sus compañeros.

Una vez que terminó la prueba, Gran Hermano la llamó al confesionario para preguntarle a qué jugador ella quisiera que quedara afuera de la placa de nominaciones. Camila, sin dudar, respondió: “Alfa”. Y enseguida aclaró: “Yo ya les dije acá que para mí Alfa es como un padre, de hecho fue el primero que me dio ánimos y seguridad antes de empezar la competencia y me resultaría difícil que no estuviera en el juego”.

Así las cosas, se fue formando la placa de nominados del próximo domingo y allí quedaron: Ariel, Nacho, Alfa, Marcos y Julieta. De este modo, Camila tendrá que rescatar a uno de ellos durante la gala del día jueves.

En este contexto, Ariel recibió un pedido muy especial de Gran Hermano. La voz inconfundible lo convocó al confesionario y allí le hizo un intercambio. “Vos querías carbón para preparar unas hamburguesas caseras, bueno, te ofrezco dártelo a cambio de algo”, comenzó diciéndole mientras el participante se puso contento. “Tenés que abstenerte de hablarle a cualquier objeto, cámara, palo de escoba, espejo, hasta el viernes que te vamos a dar el carbón”, le reveló. Y allí la cara de Ariel se desfiguró. “¿Pero ni a la noche voy a poder hablar? ¿Qué van a pensar mis seguidores, que me pasó algo?” le interrogó al aire, sin obtener respuesta.

Luego, cuando salió y se metió de nuevo en la casa, anduvo varias horas cabizbajo, sin mirarse al espejo para no tentarse de hablarle, y hasta le sacó temas de conversación a Alfa para dialogar sin hacerlo solo, como está acostumbrado.

