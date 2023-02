Gran Hermano 2022: la polémica actitud de Alfa con Nacho que causó rechazo en la casa

Gran Hermano 2022: el inesperado acercamiento de Alfa a Nacho que causó rechazo adentro de la casa (Foto: Captura Pluto TV)

No pasa un día sin que Walter Alfa Santiago no tenga algún comportamiento que genere repudio adentro de la casa de Gran Hermano 2022. Si bien durante las últimas semanas, su blanco de enfrentamiento fue Ariel Ansaldo, el último jugador en entrar al reality durante el repechaje, junto a Camila Lattanzio, ahora Alfa está ampliando su radio de confrontaciones de cara a las últimas semanas del juego.

Por estos días, la mirada de Walter está puesta en Marcos Ginocchio, claro está, quizás entendiendo que se convirtió en un jugador fuerte de la casa con una actitud completamente opuesta a la de él, o, como la propia Romina Uhrig en alguna oportunidad le echó en cara, todo se reduce a los celos que siente de que Camila se encuentre cerca del salteño.

Así fue que durante la tarde del martes, el participante sexagenario arrancó con algunas críticas solapadas para Marcos, quien siempre tuvo un perfil bajísimo y no se pelea con nadie. Después, pasó a hacerle bromas directamente con su acento al hablar.

Mientras el grupo estaba disfrutando de la tarde en la pileta de la casa más famosa del país, Alfa le recriminó a Marcos adelante de todos los hermanitos: “¿Vos no sabés hablar normal? ¿No sabés hablar normal, sin ese acento idiota?”. Con todos los participantes alrededor, en completo silencio, lo único que se esperaba era la respuesta del atacado, que salió del conflicto con otro cuestionamiento: “¿Y vos, no sabés ponerte un protector solar? ¿No sabés ponerte un protector que no sea una crema de zanahoria?”.

En las redes, fue un comentario que no se lo dejaron pasar, y podían leerse respuestas como “esto me supera... soy del interior y nos jode de sobremanera que nos molesten por nuestra forma de hablar o nuestro acento... nadie tendría que fijarse en como habla la otra persona”, o “qué desagradable e insoportable que es Alfa. No hay uno que no haya dicho que es difícil la convivencia con él”. “Increíble cómo Alfa se va completamente domado y humillado cada vez que cruza cinco palabras con Marcos. Después a sus espaldas dice que Marcos no habla, pero tendría que estar agradecido, si con una frase lo doma, con dos lo destruye”, expresó otro de los comentaristas, mientras recordaron que “no solo con la tonada salteña, el viejo desprecia cualquier tonada del interior. De Coti se burlaba todo el tiempo”.

Así las cosas, los ánimos se caldean por comentarios de este estilo de parte de Alfa, que vuelve la convivencia difícil para todos.

En cuanto a sus peleas con Ariel, se llegó a un límite cuando fue el propio conductor del certamen, Santiago Del Moro, en vivo les preguntó al resto de los participantes cómo se sentían con la pelea entre los dos jugadores. Cuando fue consultada Romina, una de las personas más allegadas a Alfa, ella dijo directamente que muchas veces intentaba hablar con Walter pero que él no dejaba de tenerle rencor a Ariel y de pelearlo por cualquier cosa. Eso motivó un enojo importante del participante de los pañuelos en la cabeza, cuando le recriminó por qué seguían hablando todo el tiempo de él. Y no paró hasta frenar a Del Moro de muy mala manera, cuando le dijo: “Estoy hablando yo, yo ya te escuché, ahora escuchame vos a mí”.

En esta ocasión, durante la tarde del miércoles, Gran Hermano les propuso un juego en el jardín, como suele hacer para que los participantes se diviertan. Como tenían que ubicarse en fila india, Alfa se puso detrás de Nacho de tal forma que parecía que lo estaba apoyando. De hecho, el hermanito se lo recriminó. “Pará, Alfa, dale”, le pidió. Pero él siguió con su broma de acercarse exageradamente a Nacho. Camila, que cumplía el rol de veedora del juego por su condición de líder de la semana, también le habló. “No dale, Alfa, tranca ahí, te estoy mirando”, le dijo sin éxito.

