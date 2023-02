EN VIVO: a la espera del voto de Julieta, seis participantes podrían ir a placa en Gran Hermano 2022

Nacho se acercó convencido al confesionario y dio un voto que podría llevar a la nominación a uno de los participantes más queridos de la casa. “Le doy dos votos a Marcos porque intuyo que puede caer en placa, no tengo nada para él”, explicó. El otro voto fue para Julieta. “Por más que me duela, es una cuestión de juego. Creo que si ella está en placa, puedo zafar yo. Eso no quita que la siga queriendo, no me queda otra opción”, fue su argumento. De esta manera, con los votos de cuatro participantes la placa parcial quedó con Ariel con 5, Marcos con 3, Nacho con 2 y Walter y Julieta con 1 cada uno.