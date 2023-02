La reacción de Agustín de Gran Hermano 2022 al enterarse en vivo de los ataques de su ex en redes

La reacción de Agustin cuando le mostraron los mensajes de su ex novia (LAM - América)

La salida de Agustín Guardis de la casa de Gran Hermano 2022 el pasado domingo sigue dando que hablar. Uno de los jugadores más polémicos de esta edición, autodenominado el gran estratega del reality de Telefe, fue expulsado por decisión del público en una reñida definición voto a voto con Daniela Celis.

Después de su participación en El debate de Gran Hermano, el joven conocido como Frodo pasó por LAM (América) para seguir analizando su juego. Estuvo en un mano a mano con el conductor Ángel de Brito y luego se sometió a las preguntas de las angelitas, y todos fueron a fondo para intentar desentrañar sus estrategias dentro de la casa y para interpretar las diversas reacciones del afuera.

En ese contexto, el conductor le planteó la reciente discusión que tuvieron su exnovia, Daiana Filgueira, con parte de su núcleo más íntimo. Todo se disparó por una frase que Agustín pronunció dentro de la casa, en una de las tantas charlas con sus ahora excompañeros. “Cuando se pierde la confianza no hay vuelta atrás, a mí me pasó y no pude confiar nunca más en esa persona”, señaló el platense, sin dar nombres ni mucho menos imaginarse cómo iba a repercutir afuera.

“¿En serio, Agustín? ¿Así que estuviste meses con alguien que no tenías confianza y no fuiste capaz de decirlo? ¿Y cuando te enteraste de que te ayudé con todo esto e intenté que no te incineren con todo lo que paso en GH, no fuiste capaz de contarme? Me decepcionaste”, leyó de Brito, ante la mirada sorprendida de Agustín. “Me estoy enterando en este momento”, aseguró el invitado, algo conmocionado por la situación.

“No sé por qué lo dice”, continuó el joven, mientras alguien le soplaba que tenía que ver con un tema vinculado a la “confianza”. En ese momento, el conductor le leyó otro de los mensajes que había escrito Daiana en su Twitter: “Gente, muchos se olvidan de que hace unas semanas lo dejé de apoyar y que no tengo nada que ver ni en las votaciones ni en dar la cara por él. Yo hablo de GH como todos ustedes. Y cuando tira frases que van dirigidas a mi persona, y hace bastante que me las estoy tragando, uno termina explotando”, enfatizó.

Agustín fue nuevamente eliminado de Gran Hermano 2022 (Teleshow)

Los mensajes fueron publicados en las primeras horas del domingo 29, es decir previo a la eliminación de Frodo. El joven pensó un segundo y ensayó una explicación: “Creo que se equivocó. Yo siempre tuve... tenemos una buena relación. De hecho cuando salimos almorzamos juntos...”, expresó respecto a la actitud de quien fuera su novia por casi dos años. “Quizás se ha confundido. Quizás no era para ella, porque de ella tengo los mejores recuerdos, y lo sabe”, esgrimió.

Si Agustín se mostraba incrédulo por los dichos de Daiana, menos entendió cuando vio que la discusión involucraba a parte de su entorno. Es que de Brito también mostró una respuesta de Daiana a la novia de un amigo de Agustín que le había reprochado su actitud. “Los amigos le soltaron la mano y ahora yo lo dejé de apoyar. Y no te hagas la que tiras indirectas que yo te soy directa y sé que vos y él no se llevaban bien y ahora le chupás las medias. No me hagas hablar todo lo que él me contó. ¿Querés exponer? Yo también”.

Pero no todos eran palos para el platense, ya que luego Ángel le mostró cómo lo había defendido su prima Milagros: “Gracias a Dios Agustín no está más con vos, él es mucho para vos y ya va a encontrar una persona que lo valore”. Ante el desconcierto total de Frodo, viendo que las balas iban de un lado para el otro, Fernanda Iglesias le reveló la frase que había disparado la discordia, aquella de cuando se pierde la confianza no hay vuelta atrás.

“Pero no era referido a ella, tengo los mejores recuerdos”, señaló Agustín, repitiendo lo que había dicho antes. Y para cerrar, le habló a Daiana buscando aclarar el malentendido. “Espero que no sea tan tajante. Sé el esfuerzo que hizo para bancarme. Debió ser un poco más precavida, por ahí los cruces con mis amigos la envalentonaron. Le pido perdón si se sintió ofendida y ojalá tenga la oportunidad de hablarlo personalmente con ella”, finalizó. Ahora bien, de no ser Daiana efectivamente la receptora de la frase tan mentada... ¿qué pensará su otra ex?

