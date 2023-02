Gran Hermano 2022: Marcos se cansó de Alfa y su respuesta fue contundente

El cruce de Marcos y Alfa (Video: "Gran Hermano 2022", Telefe)

Quedan cada vez menos participantes en Gran Hermano y las tensiones y los cruces se van dando más seguido. Es que nadie quiere irse, claro. Y todos hacen lo posible para que otro salte y muestre una faceta desconocida que pueda hacerse ver de otra forma frente al público, “el supremo”, como lo llama Santiago del Moro ya que, en definitiva, es quien tiene la decisión final con el voto de eliminación.

Esta semana, Ariel, Nacho, Alfa, Marcos y Julieta integran la placa de nominados y este jueves por la noche Camila -quien resultó líder luego de ganar un juego de resistencia y equilibrio- tendrá la difícil tarea de salvar a uno de sus compañeros: en las redes sociales especulan que su decisión estará entre Alfa y Marcos, pero como ella fue la última en ingresar y lo hizo con información, puede cambiar su estrategia sabiendo que ambos reciben el apoyo del público.

En medio de este panorama, Alfa y Marcos protagonizaron un cruce cargado de ironías y reproches. El participante más grande de la casa ya había expresado su molestia con el joven oriundo de Salta luego de que Camila se quedara hablando con él hasta la madrugada. Y ahora, aprovechó la oportunidad para intentar dejarlo expuesto delante de sus compañeros. Sin embargo, del otro lado recibió una suerte de lección y ninguna respuesta para confrontar.

Todo sucedió mientras en la casa cada uno estaba haciendo distintas actividades: Romina limpiaba los vidrios, Ariel lavaba los platos, Alfa cocinaba, Julieta estaba sentada en la barra de la cocina, Daniela iba y venía charlando con sus compañeros. Y Marcos se sumó al debate cuando fue consultado con un juego de destrezas en el que contó que había aplicado una “estrategia”: “Las chicas, que eran más livianas, iban atrás porque sabían llevar mejor la bocha que yo, que no soy tan bueno para esas cosas”.

“Ah, es el juego. A vos te dejaron estrategias”, deslizó Alfa buscando pinchar a su compañero. “Por eso, era estrategia”, reafirmó Daniela. “¿Sabés quién le dejo la estrategia del juego? -siguió Walter Santiago- Agustín. Lo dijo bien clarito: ‘yo usé la estrategia’”. El hombre hacía referencia al último eliminado del certamen, quien en más de una ocasión se autodenominó como un “gran estratega” con la intención de quedar en la historia de todas las ediciones del reality más famoso del país.

Sin intención de darle entidad a la palabra de su compañero, Marcos asintió, sus compañeros se rieron y Ariel destacó: “Estuvo buenísimo”, sobre lo que había sucedido minutos antes cuando Gran Hermano le propuso un juego para entretenerse. Alfa aprovechó la oportunidad para seguir buscando al joven y agregó: “Acabas de acusar y decir: ‘Usé la estrategia’. O sea, te dejaron estrategia para todo, primo”.

“Yo solo voy a decir una cosa”, respondió Marcos e intentó darle una lección de vida al participante más grande de la casa. “El que más sucio está, más quiere ensuciar a los demás”, dijo, de manera categórica. Dicho video se viralizó en las redes sociales y los usuarios no tardaron en enaltecer al salteño que está muy bien posicionado afuera y se perfila como uno de los favoritos y candidatos a llegar lejos en el certamen. Por caso, tras el ingreso de Camila se especuló con su acercamiento a él justamente sabiendo de esto. De igual forma que lo hizo con Alfa, quien venía de ser salvado por el público en varias placas.

Este no fue el primer cruce que tuvieron Alfa y Marcos delante de sus compañeros. Días atrás, mientras compartían un momento relajado en la pileta de la casa más famosa del país, el participante más grande increpó al salteño y le cuestionó su acento. “¿Vos no sabés hablar normal? ¿No sabés hablar normal, sin ese acento idiota?”, le dijo, logrando el silencio de todos los participantes que estaban refrescándose allí.

De nuevo, y lejos de buscar confrontar, Marcos se expresó con la parsimonia que lo caracteriza y siempre queriendo evitar entrar en conflictos. “¿Y vos, no sabés ponerte un protector solar? ¿No sabés ponerte un protector que no sea una crema de zanahoria?”, le respondió el joven haciendo alusión a que Alfa no se protege del sol, algo que hasta el propio Santiago del Moro le ha recomendado más de una vez en las diferentes galas.

